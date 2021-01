Polèmica per l' escapada familiar de Colau a la Garrotxa el dia de Reis

Diferents apunts a les xarxes socials han posat de manifest aquesta setmana que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va decidir reunir-se el dia de Reis amb la seva família, que estava de vacances en una casa rural del terme municipal de Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa. L'alcaldessa s'hi va desplaçar abans que entrés en vigor el confinament municipal, el 7 de gener, però quan ja s'havia anunciat aquesta mesura, i va tornar a Barcelona el dissabte 9 de gener. Fonts municipals remarquen que "en cap cas es va saltar cap restricció" perquè va marxar a celebrar el dia de Reis, quan encara no hi havia limitació de mobilitat, i que el supòsit de tornar al propi domicili sempre està autoritzat. Remarquen, també, que la família de l'alcaldessa ja feia dies que s'estava en aquesta casa rural i que ella s'hi va desplaçar per passar junts els dies de vacances.

Diferents comentaris a les xarxes han criticat la decisió de Colau i han remarcat que, tenint en compte la situació meteorològica de l'últim cap de setmana, el servei de seguretat de l'alcaldessa va requerir l'ajuda dels veïns per poder desplaçar-se per les carreteres nevades.

ÚLTIMA HORA‼️Mentre Catalunya estem confinats, @AdaColau va necessitar l'ajuda de veïns de Sant Iscle de Coll Tort, terme municipal de Sant Feliu de Pallerols perquè els seu servei de seguretat, pogués arribar on era ella passant el cap de setmana amb família. — Gabriel Garrotxa ,Cigronet😂#FemXarxa (@lopalangana) January 15, 2021

El grup municipal de JxCat ha censurat la decisió de Colau, a qui ha acusat d'actuar amb "irresponsabilitat" per marxar enmig d'un temporal de neu i en el moment de noves restriccions sanitàries. La portaveu del grup, Elsa Artadi, i el regidor Jordi Martí han registrat una bateria de preguntes dirigides al govern municipal per saber "com justifica l’alcaldessa la sortida de Barcelona en uns moments en què les famílies de tot el país estan limitant la seva mobilitat". També Cs ha titllat de "vergonyosos" els fets i ha remarcat que exigiran responsablitats a l'alcaldessa.

En una resposta a Twitter, la mateixa Colau ha assegurat que és "fals" que se saltés el confinament i ha remarcat que el seu nucli familiar s'estava a la Garrotxa des del dia de Sant Esteve i que el seu desplaçament entrava dins del permès.