L'Estat demana "mantenir el diàleg" en el nomenament del nou cap de la Policia Nacional a Catalunya

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha demanat "mantenir la bandera del diàleg" en la presa de possessió del nou cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, José Antonio Togores. Cunillera ha assegurat que en els pròxims dies es posarà a prova la capacitat de perseverar en el diàleg: "Hi haurà qui tingui temptacions d'agafar vies il·legals i unilaterals que no porten més que a la divisió". En aquest sentit, Cunillera ha fet una crida a la cooperació entre les administracions; per això ha proposat que aquest dijous es reuneixi la Comissió Mixta de Seguretat entre la Generalitat i l'Estat. En l'última Junta de Seguretat, celebrada fa tres setmanes, es va decidir reactivar aquesta comissió que ha de fer seguiment dels pactes acordats.

Togores ha assumit el càrrec després que el fins ara cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, s'hagi jubilat. Tot i que el seu nomenament s'ha produït pocs dies abans del primer aniversari de l'1-O, Togores ha evitat mencionar l'actuació del dia del referèndum i ha subratllat que una de les seves prioritats és la lluita contra els delictes que afecten les persones més vulnerables, com les dones, els menors, la gent gran, els discapacitats, els immigrants i els turistes. El nou cap, que fins ara dirigia el cos policial a Extremadura, també ha agraït "la disposició" de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, entre altres autoritats. De fet, els màxims responsables dels cossos de seguretat, de la judicatura i de la fiscalia han assistit a la presa de possessió de Togores.

540x306 El cap dels Mossos, Miquel Esquius, i el nou cap de la Policia Nacional a Catalunya, José Antonio Togores, en l'acte d'avui / QUIQUE GARCÍA/EFE El cap dels Mossos, Miquel Esquius, i el nou cap de la Policia Nacional a Catalunya, José Antonio Togores, en l'acte d'avui / QUIQUE GARCÍA/EFE

El nou cap de la Policia Nacional a Catalunya també ha explicat que "es revisaran i s'actualitzaran tots els plans estratègics", en què ha situat la violència de gènere, el tràfic d'éssers humans, els delictes vinculats a internet i el terrorisme jihadista com les principals amenaces de seguretat. Togores ha avançat que treballarà per disposar de més policies nacionals a Catalunya i ha recordat que en els últims mesos s'han incorporat uns 500 agents. Per la seva banda, Cunillera ha reivindicat "la presència de figures que representin un nou model de gestió" i ha ubicat el nomenament de Togores en "una situació política delicada" en què cal resoldre problemes sense la conflictivitat. La delegada del govern espanyol a Catalunya ha dit que s'obre "una nova etapa" i ha reclamat "solucions de consens que respectin la legalitat".