Prohibits els desnonaments i els talls de subministraments bàsics fins al 9 de maig

Paralització dels desnonaments sense alternativa habitacional "digna" mentre duri l'estat d'alarma. El consell de ministres d'aquest dimarts ha donat llum verda al reial decret que prohibeix fer fora de casa seva les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer. L'acord ha arribat després de setmanes de discussions entre el PSOE i Unides Podem. F inalment, l'equip de Pablo Iglesias va pactar amb el ministeri de Transports i Agenda Urbana que les famílies vulnerables no puguin ser desnonades sense una alternativa habitacional "digna", és a dir, no s'accepta l'opció d'un alberg ni d'un poliesportiu. La condició de vulnerabilitat la concediran els serveis socials a través d'un informe vinculant pels tribunals.

La novetat de l'últim reial decret és que no només hi inclou les persones que han entrat en una situació de vulnerabilitat per culpa de la pandèmia, sinó també les que ja patien una situació de vulnerabilitat prèvia a la crisi del covid-19. A més, inclou la suspensió dels desnonaments per a les persones que estiguin vivint sense contracte legal en habitatges buits propietat de fons d'inversió o grans propietaris (de més de deu immobles). Les circumstàncies personals, però, limitaran aquesta prohibició: afectarà persones dependents, amb menors a càrrec i víctimes de violència de gènere.

Compensar els propietaris

El govern espanyol compensarà finalment tots els propietaris –grans i petits– que es vegin afectats pel nou decret antidesnonaments de famílies en règim de lloguer sense alternativa habitacional. Era un dels serrells que encara quedaven oberts d'una complicada negociació. El decret recull que si passats tres mesos la família continua sense alternativa per viure "dignament" , el propietari podrà sol·licitar una compensació si acredita que li ha significat un impacte negatiu. La compensació s'estudiarà en relació amb els preus de la zona afectada.



Prohibició dels talls de llum, aigua i gas