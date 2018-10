Reoberta la Via Laietana després de la protesta d'estudiants per reclamar la rebaixa de les taxes universitàries

La Via Laietana torna a estar oberta a la circulació després que un grup d'estudiants hagin tallat el carrer Pau Claris, que impedia l'entrada de vehicles en aquesta via, per demanar la rebaixa de les taxes universitàries. La Guàrdia Urbana ha fet desviaments de trànsit a les places d'Urquinaona i d'Antonio López.

Ple suport a la lluita per la reducció de les taxes universitàries. Avui mobilització d'estudiants davant la Secretària d'Universitats pic.twitter.com/CLKUgN4gtt — CCOO Universitats (@ccoouniversitat) 25 d’octubre de 2018

L'objectiu dels estudiants han avançat fins a la secretaria d'Universitats i Recerca, a la part baixa de Via Laietana, on han llegit un manifest per exigir la rebaixa del 30% del preu de les matrícules. La convocatòria l'han fet l'Associació d'Estudiants Progressistes, l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya i el Front d'Estudiants.