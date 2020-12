Creix la pressió als hospitals catalans: segueixen disparades les hospitalitzacions i hi ha 37 nous pacients a les UCI

L'endemà d'anunciar que es mantindran les restriccions per a la nit de Cap d'Any, la pandèmia –lluny de retrocedir– segueix avançant a Catalunya. Segons les dades facilitades pel departament de Salut, es complica sobretot la situació als hospitals catalans, que veuen com la pressió assistencial augmenta de forma destacada, a l'espera encara que les dades oficials recullin l'impacte dels àpats nadalencs.

El nombre d'hospitalitzats s'estabilitza per sobre dels 1.700 (ara ja són 1.776 les persones ingressades per coronvirus a les plantes catalanes, 40 més que ahir). Els llits crítics que estan ocupats per pacients covid també es disparen a Catalunya: avui hi ha 37 més que ahir, i amb aquests ja en són 374 actualment. Cal anar fins a principis de desembre per trobar xifres semblants a les unitats de crítics, i fins al 6 de novembre per trobar un creixement diari tan acusat.

També cal anar fins a l'11 de novembre per trobar una xifra de contagis diaris tan elevada com la que el departament de Salut notifica avui. Després de dies amb increments variables, en les últimes 24 hores s'han notificat gairebé 3.000 positius confirmats per PCR i test d'antígens, concretament 2.965. També creixen les defuncions a Catalunya, que són 58 més que ahir.

El doctor Antoni Trilla, que com la resta de professionals de la Sanitat fa dies que nota aquesta pressió hospitalària que avui s'aguditza, s'ha mostrat contrariat amb l'anunci d'ahir del Govern. En una entrevista a Rac1 ha dit que esperava que l'executiu, davant d'aquesta "situació epidemiològica inestable", fes públic un enduriment de les mesures almenys per a l'últim dia de l'any. "Era d'esperar que hi hagués un enduriment de les restriccions, sobretot de cara a Cap d'Any", ha dit a la ràdio. L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic creu que "és probable que després d'aquest període de festes ens trobem amb un augment del nombre de casos".

Els primers vacunats

Tanmateix, la velocitat de propagació baixa lleugerament fins a 1,09 (-0,07). Això vol dir, però, que cent persones contagiades segueixen contagiant-ne més d'un centenar i, per tant, la malaltia està reproduint-se. El risc de rebrot també retrocedeix respecte la setmana anterior. A l'espera que se sumi l'impacte dels àpats de Nadal, aquest indicador cau fins als 343 punts (-34). A la Cerdanya i el Ripollès, les dues comarques confinades, la velocitat de contagi disminueix fins a 1,01 i 0,92, respectivament.

Salut afegeix avui la xifra de vacunats, que suma per ara 802 persones a Catalunya dos dies després que comencés la campanya de vacunació aquest diumenge a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat.