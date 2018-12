Renfe manté les cancel·lacions de trens per a demà tot i el nou conveni col·lectiu

Renfe mantindrà les cancel·lacions de trens previstes a tot l'Estat per a la jornada de vaga de demà, tot i l'acord a què s'ha arribat amb els representants sindicals de CCOO, UGT i Semaf, que han desconvocat les aturades de demà i del dia 7 de gener. El sindicat CGT no ha subscrit l'esborrany de conveni pactat avui amb l'empresa ferroviària i és l'únic que manté la mobilització. Per això el ministeri de Foment mantindrà només un mínim de trens en circulació, atesa la dificultat de reprogramar els horaris.

Els serveis essencials previstos per a demà a Rodalies seran d'un 66% en les hores punta (entre les 6 h i les 9.30 h i entre les 17 h i les 20.30 h) i d'un 33% durant la resta del dia. En els trens de llarga distància i alta velocitat el servei serà del 78%, segons assegura el ministeri de Foment, en una data "d'excepcional moviment de passatgers" a causa de l'inici del cap de setmana i de l'operació sortida de Nadal.

La secció ferroviària de CCOO ha desconvocat les dues jornades de vaga arran del preacord de conveni col·lectiu amb Renfe, signat també per la UGT i Semaf, que recull "bona part de les reivindicacions sindicals". Així, entre els compromisos hi figuren les pujades salarials, la reposició de personal, un increment dels complements de productivitat i millores en la jubilació parcial.

En el cas dels treballadors d'Adif també s'han suspès les mobilitzacions de demà a causa del "compromís" de l'empresa de presentar els propers dies un esborrany del nou conveni, mentre que la protesta de dia 7 de gener segueix pendent dels possibles acords.

Tot i això, des del sindicat CGT es mantenen les aturades per la "nul·la voluntat negociadora" d'Adif i Renfe, tal com han apuntat a Twitter, i reclamen una "aplicació de la reducció de jornada".