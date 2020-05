"Hem recuperat la Sagrada Família"

A primera hora del matí un grup de ciclistes s’aturen per fer un refresc. Són els primers clients del Bar Breixan, que just torna a obrir les portes després de l’estat d’alarma. Encuriosits per una ciutat que ha perdut els turistes i que ha posat encara més traves als cotxes, han decidit fer cap a la Sagrada Família. Comenten que és el primer cop en molts anys que van a veure-la, i això que viuen a pocs carrers del temple.

"El coronavirus s’ho ha carregat tot. Ens ha matat", diu amb ràbia la parella que regenta el bar. Abans era un negoci rendible en un punt privilegiat de la ciutat. Ara, almenys el primer dia, és una ruïna absoluta. "Es busquen clients, no importa l’edat ni l’experiència", han escrit, amb una barreja d’ironia i mala baba, en una petita pissarra que tenen just davant de la porta. Al migdia, vist que la cosa no arrenca, decideixen plegar veles fins l’endemà.

651x366 Clients a una terrassa al costat de la Sagrada Família. / CRISTINA CALDERER Clients a una terrassa al costat de la Sagrada Família. / CRISTINA CALDERER

És com si s’hagués retrocedit mig segle. Han desaparegut les cues, les multituds i les presses. Aquell bullici que envoltava la Sagrada Família ha donat pas a un silenci desconegut, només trencat per alguns nens que juguen a futbol. Fan servir els murs de les taquilles de porteria. Ni tan sols hi ha els carteristes. Així, una família de quatre s’atreveix a deixar una motxilla a terra i un parell de patinets, i despreocupar-se’n per contemplar el temple "més a prop que mai". Fa tres mesos hagués sigut impensable.

"Aprofitem ara, que potser no ho tornem a veure"

Uns quants curiosos que han vingut a passejar per la zona també s’hi acosten. Ho fan amb respecte, com si estiguessin sorpresos. "Aprofitem, que això potser no ho tornem a veure mai més així", diu una dona, afanyant-se a agafar el mòbil per fer-se una selfie amb la seva parella i tres nens petits. Dos nois que eren al parc de la plaça Gaudí la copien. I alguns que fan fúting o volten amb bici també s’hi aturen per immortalitzar el moment.

Una geladeria lamenta haver facturat el 10% respecte el maig de l'any passat

Avança el dia i la ciutat s’anima una mica. Però res és com abans. Poca gent, i encara menys clients. "Durant el maig he facturat un 10% del que vaig facturar el maig de l’any passat", diu la propietària de la geladeria Arlequino. Intenta posar bona cara davant una situació que l’ha deixat al límit del precipici, amb un ERTO que ha afectat de ple el seu equip de set persones, que mantenien les portes obertes els set dies de la setmana, des de primera hora del matí fins a la matinada. "Barcelona vivia del turisme, ens agradés o no". De moment ha obert els caps de setmana de maig i explica que al juny intentarà obrir cada dia. En canvi, a l’orxateria que hi ha uns metres més enllà, sembla que la cosa els va una mica millor.

Una ciutat per als turistes

I és que els voltants de la Sagrada Família s’havien convertit en un resort per als turistes, amb la basílica com a atracció central i tot d’establiments per satisfer les seves necessitats. Ara només una minoria tenen les portes obertes, i ja es comença a veure algun rètol amb el lema "es lloga", de locals que ja no tornaran a aixecar la persiana. No és estrany. No quadren els números, i menys en una zona on els lloguers estan més que disparats. Les grans cadenes de menjar ràpid no venen res. Han obert totes, excepte el McDonald’s, que ho fa dilluns. Només s’hi veuen els dependents i algun client esporàdic. A la resta de visitants no els cal entrar, segurament perquè tenen casa seva a pocs metres d’allà.

651x366 Alguns barcelonins caminant al costat de la Sagrada Família. / CRISTINA CALDERER Alguns barcelonins caminant al costat de la Sagrada Família. / CRISTINA CALDERER

Se sent parlar català i castellà, i com a molt la llengua estrangera dels migrants que regenten les botigues de souvenirs. Clauers, pins, tasses, samarretes i ventalls esperen que algú s’animi a comprar-los. Però passa l’estona i no hi entra ningú. "No he tingut cap client en tot el matí", diu el responsable, ben avorrit, fent que no amb el cap. La resta de botigues de records tampoc tenen clientela. I d’altres, com la del Barça, ni tan sols han tornat a obrir.

La basílica té les portes tancades fins a nova ordre, i tampoc s’han reprès encara les obres. Els turistes que feien la picaresca d’anar a ofici a la cripta per passar gratis s’han esfumat. I alguns feligresos habituals encara no han tornat. "Avui som poquets", diu el mossèn a la missa de les vuit. "La meitat", calculen els responsables de seguretat, que no saben dir quan es reprendran les visites guiades, si a la fase 3 o ben entrat el setembre.

La desesperació dels que feien negoci contrasta amb l’alegria dels que patien el negoci. "No només hem recuperat la Sagrada Família, sobretot hem recuperat el barri", comenta la Mercè, que viu al carrer Mallorca, just davant del temple. Entra al seu portal amb el carro de la compra i celebra no haver hagut d’esquivar ni cotxes ni persones. Diu que si fos per ella, seria per sempre més així, i assegura que els veïns opinen el mateix, però que "per desgràcia, això durarà només uns mesos". Els turistes tornaran. "Espero que més tard que d’hora..."