Sant Joan de Déu usa un exoesquelet per provar teràpies en atròfies musculars

L'hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu usarà un exoesquelet per assajar teràpies en pacients amb atròfies musculars amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i endarrerir les complicacions derivades de la pèrdua de força i mobilitat, com l'osteoporosi.

Els primers a beneficiar-se d'aquest aparell, que és el primer exoesquelet pediàtric portable del món, seran menors del centre barceloní afectats per Atròfia Muscular Espinal, també coneguda com a AME. Es tracta de la segona malaltia neuromuscular més freqüent en la infància, amb una incidència d'1 de cada 10.000 nadons, i no té cura, per la qual cosa els tractaments se centren a endarrerir l'aparició de complicacions.

Durant un any, els petits seleccionats realitzaran tres entrenaments setmanals d'una hora, consistents a caminar usant l'exoesquelet, i es controlaran diversos paràmetres per determinar si en aquell temps ha millorat la qualitat de vida del pacient, com tolera el seu cos l'ús continuat d'aquest aparell i si realment s'han frenat els efectes secundaris de l'atròfia muscular. "Disposar d'aquest exoesquelet, dissenyat específicament per a nens amb AME de tipus 2, és un grandíssim pas que ens permetrà incidir en tots aquests elements que influeixen en la qualitat de vida", ha destacat en roda de premsa la cap del servei de rehabilitació i medicina física de Sant Joan de Déu, Natalia Rodríguez.

L'exoesquelet Atles 2020 l'ha desenvolupat Marsi Bionics, una extensió ('spin-off') del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), en col·laboració amb l'empresa d'enginyeria, fabricació i integració de sistemes complexos Escribano. "És un robot que s'acobla al cos del nen de tal manera que hi ha una interacció entre la persona i el robot. És el que es diu una interacció perfecta: la persona posa la cognició i el robot el motor", ha destacat la cofundadora de Marsi Bionics, Elena García.

García ha subratllat que la concreció d'aquest exoesquelet és fruit d'un treball d'anys que ha suposat una inversió milionària. "Més enllà del que és físic, l'ús d'aquest robot té molt impacte psicològic en els pacients, ja que els permet fer alguna cosa que pensaven que mai podrien fer", ha ressaltat García.

Un exoesquelet per a cada malaltia

Per la seva banda, el president d'Escribano Mechanical and Engineering, Ángel Escribano, ha explicat que per a la companyia aquest és un projecte "bonic i necessari" amb el qual fan un salt fora del seu camp de treball habitual, relacionat amb la indústria aèria. "Per a nosaltres és un orgull participar en aquest projecte aportant la nostra capacitat productiva i financera perquè l'exoesquelet sigui una realitat que ajudi a millorar la vida dels nens", ha recalcat.

En aquest sentit, des de Marsi Bionics han explicat que la incorporació d'Escribano ha sigut clau perquè el prototip de l'exoesquelet es pugui comercialitzar. Així, l'objectiu és que en el futur hi hagi un exoesquelet per a cada malaltia que ho pugui requerir.

De fet, un nou consorci liderat per Marsi Bionics en el qual col·laboren Escribano, Sant Joan de Déu, el CSIC i Eurecat ja està treballant en un nou model per a la distròfia muscular de Duchenne, la malaltia neuromuscular més freqüent en la infància.