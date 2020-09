L'Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet denuncia que Educació li impedeix fer el curs semipresencial

Els alumnes de l'Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet fan tres hores al dia de classes presencials al centre i tres hores virtuals a casa. Així ho estableix el pla d'obertura que va aprovar la direcció del centre i van validar el claustre, l'associació de famílies i el consell escolar. Però no la Inspecció del departament d'Educació, que en una decisió sense gaires precedents ha obligat el centre a canviar els plans a partir de dilluns 5 per garantir la presencialitat de tots els alumnes durant tota la jornada lectiva. Ara la comunitat educativa de l'institut es mobilitza per evitar-ho: argumenten que el seu pla és "realista" amb el context d'epidèmia actual i que és l'única manera de complir les mesures de seguretat que demana el mateix departament d'Educació.

"Les instruccions del departament als instituts no eren concretes, sinó un recull d'orientacions. Vam fer un pla que valorava tres escenaris: presencial, confinament i un sistema híbrid en què els alumnes venen cada dia tres hores i tenen també un horari d'atenció telemàtica", explica a l'ARA la directora del centre, Mercè Lopez. Creuen que només així poden donar garanties sanitàries als professors i als alumnes, ja que tenen grups amb 30 o 35 estudiants en què és "impossible" mantenir les distàncies. S'han organitzat de manera que cada grup classe s'ha dividit en dos subgrups (d'uns 15 alumnes cadascun) que fins ara han anat a l'institut per torns. El primer grup hi va de 8 a 11 h i el segon, d'11.30 a 14.30 h, i la setmana següent es capgiren l'horari. La resta d'hores, des de casa, fan feina virtual de l'assignatura que els tocaria.

Segons la directora i els professors, el model s'ha desplegat "amb èxit". "És un bon pla que ens funciona i dona bons resultats", assegura López. I posa dos exemples: no tenen cap grup confinat i les famílies xineses, que eren reticents a la tornada presencial, el veuen "segur" i estan anant al centre. De fet, en una carta a la inspectora, el claustre de docents de l'institut afirma que el pla de reobertura dissenyat per la direcció "assegura un protocol sanitari i pedagògic amb sentit comú" i té en compte la salut laboral dels docents i retreu a Educació la falta de suport, la "total deixadesa" durant la pandèmia i els "insuficients recursos" que han rebut. El departament ha destinat a aquest centre de màxima complexitat d'uns 500 alumnes un professor i mig més que el curs passat i cap recurs extra per la neteja i desinfecció de l'institut.

"Els dos torns respecten la distància física"

"La divisió dels grups classe en dos torns permet respectar la distància física requerida en un espai tancat com és el de les aules que componen el nostre centre. Un grup classe de 30 persones no compleix aquest protocol de seguretat. També permet la distància de seguretat entre diferents grups i nivells en les zones d'accés i sortida", afirmen a la carta. "Potser no es fan totes les hores de classe presencial, però les que es fan s'aprofiten molt més", assegura un professor del centre, que reivindica l'atenció personalitzada que es pot fer amb classes de 15 alumnes.

Segons els treballadors –docents i personal d'administració i serveis–, que Educació tombi el seu pla de reobertura és una "demostració del poc poder dels claustres". "Demanem que es respecti l'exercici de l'autonomia dels centres i el consens assolit a través de la voluntat democràticament expressada pels òrgans col·legiats i de representació del centre", afirmen a la carta.

Educació demana que canviïn d'escenari

El departament d'Educació ha confirmat a l'ARA que han demanat al centre que canviï l'organització. "El problema no és el pla d'obertura, que ja està bé, sinó que han aplicat un escenari que ara no tocava i se'ls fa canviar", asseguren fonts del departament. L'equip directiu té l'ordre de fer presencialitat total a partir del dilluns 5 d'octubre. Si no ho fan, la directora afirma que li han dit que li obriran un expedient. "No sé què passarà: el claustre potser es declara en vaga o les famílies diran que no vindran", diu.