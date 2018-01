Terrassa estudia crear parades intermèdies en el bus nocturn per garantir la seguretat de les dones que tornen soles

Terrassa ha fet el primer pas per crear les anomenades 'parades intermèdies' en el servei de bus nocturn. L'objectiu és permetre que les dones puguin baixar del vehicle en un punt intermedi entre dues parades, si això redueix la distància de carrers que haurà de caminar sola fins a arribar a casa.

Ara s'ha de fer un estudi de viabilitat de la mesura, que compta amb el suport de 26 dels 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa, abans de la seva aprovació definitiva. El ple de terrassa va aprovar aquest dijous, amb 26 vots a favor i una única abstenció, aquest primer pas per a la creació d'aquestes parades en el servei de bus nocturn. Es tracta d'introduir la perspectiva de gènere a la mobilitat.

La proposta ha estat acordada amb l'equip de govern (PSC), així com amb els grups municipals d'ERC, TeC (Comuns), PDECat i Ciutadans. La mesura, que té un cost zero, també ha estat aprovada aquest mes de gener a la ciutat basca de Bilbao (Biscaia), a proposta del grup municipal d'EH Bildu.

Segons el regidor de la CUP, Marc Medina, "l'objectiu és evitar al màxim els punts de l’espai públic que són percebuts com a insegurs per a les dones, especialment si són afavoridors de possibles agressions sexuals". Es tracta d'evitar en la mesura del possible els carrers mal il·luminats, indrets inhòspits, carrerons de poca concurrència i de nul·la visibilitat. Segons Medina, no són només percepcions: "L'assetjament a les nits es produeix cada dia. Des de seguiments a dones que caminen soles i comentaris verbals fins a agressions físiques".

"Ara mateix, una dona no pot gaudir de l'espai públic a la nit amb la mateixa seguretat que ho fa un home. Com diu el moviment feminista: 'Tornant a casa les dones no volem ser valentes, sinó lliures'", afegeix Medina.