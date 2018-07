Tots els partits menys la CUP condemnen els atacs al bus turístic

Tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Barcelona, tret de la CUP, han mostrat aquest dimarts la seva "condemna rotunda" i el seu "rebuig" a l'atac que dilluns va patir un bus turístic a la Vila Olímpica. L'acció de protesta, protagonitzada per Arran, es va fer de manera simultània a Barcelona, València i Palma i volia denunciar l'excés de turistes. Els joves de l'esquerra independentista van pujar dalt del bus, van desplegar una pancarta on es podia llegir "Aturem la massificació turística als Països Catalans!" i van llançar dos pots de fum.

En resposta a aquesta acció, el PDECat ha proposat a la comissió d'economia i hisenda una declaració institucional per mostrar el "rebuig" de l'Ajuntament. El text condemna l'atac de dilluns i "qualsevol acte vandàlic contra interessos turístics de la ciutat". La declaració també adverteix que "des de certs sectors s'ha donat ales a discursos que fomenten la turismofòbia i el rebuig a tot allò relacionat amb l'activitat turística". El text ha rebut el suport de tots els partits (comuns, PDECat, ERC, PSC, PP, Ciutadans) i dels dos regidors no adscrits. La CUP, en canvi, no ha signat la declaració.