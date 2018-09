Traslladen al port de Màlaga 170 persones rescatades de tres pasteres

L'embarcació 'Guardamar Polimnia' de Salvament Marítim ha traslladat al port de Màlaga 170 persones, entre les quals hi ha 29 dones i quatre nens, rescatades de tres pasteres al mar d'Alborán. Una portaveu de Salvament Marítim ha informat a Efe que les pasteres han estat localitzades per l'avió 'Sasemar 102', que n'ha facilitat la posició al vaixell de rescat.

S'ha rescatat una pastera amb 72 persones (entre els quals hi havia 12 dones i quatre nens), una altra amb 52 i una tercera amb 56. El 'Sasemar 102' ha localitzat una quarta pastera que encara no havia estat rescatada i que ara està buscant l'embarcació 'Salvamar Alnitak'.

Prèviament, la patrullera 'Monte Sperone' del Frontex ja havia rescatat 57 persones més d'una altra pastera que en principi havien de ser transportades a la 'Guardamar Polimnia', però no s'ha pogut fer aquesta operació perquè l'embarcació ha tornat al port de Màlaga. Encara no s'ha decidit com es traslladaran aquests migrants a terra ferma.