Setze investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i la Universitat de Barcelona, al rànquing dels millors del món

Tretze investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i tres de la Universitat de Barcelona (UB) figuren en la llista dels científics més influents del món, publicada per Clarivate Analytics. Aquest rànquing identifica els experts que es troben en l’1% més citat de la seva especialitat en diverses àrees d'estudi.

Així, en la classificació dels 4.058 noms més rellevants del món en 21 camps de la ciència i les ciències socials, hi ha tretze investigadors de l'Hospital Clínic i tres de la Universitat de Barcelona, entre els quals hi ha només una dona.

Els científics de l'Hospital Clínic reconeguts són Vicente Arroyo, Joan Bladé, Jordi Bruix, Elias Campo, Josep Dalmau, Ramon Estruch, Francesc Graus, Josep M. Llovet, Julià Panés, Joaquim Radua, Emili Ros, Eduard Tolosa i Eduard Vieta. També hi figuren tres investigadors de la Universitat de Barcelona, Manel Esteller, Josep M. Haro i Rosa Maria Lamuela. La Universitat de Barcelona és la universitat espanyola amb més investigadors altament citats, 13, i la segona institució de l'Estat després del CSIC.

Els experts inclosos en la llista pertanyen a camps científics molt diversos, des de la medicina clínica i les neurociències fins a l'agricultura, l'economia o el medi ambient. Aquest any, a més, s'incorpora una categoria transversal (Cross-Field) per identificar 2.000 autors més que han tingut una influència substancial en diversos dels camps en l'última dècada. D’aquests investigadors, 119 treballen en institucions espanyoles.

En la seva elaboració, els experts en bibliometria de Clarivate Analytics han analitzat els articles científics que estan entre l’1% dels més citats per camp i any al Web of Science (els Highly Cited Papers). Aquest any s’han tingut en compte més de 140.000 articles publicats entre el 2006 i el 2016. Aquesta classificació internacional és també un component clau de molts rànquings de gran projecció mundial en el món universitari, com ara l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), més conegut com a rànquing de Xangai.