Troben nou pakistanesos amagats en un camió a Santa Perpètua de Mogoda

Fins a nou persones d'entre 19 i 39 anys procedents del Pakistan que viatjaven amagades en un camió han estat trobades aquest dijous en una empresa de Santa Perpètua de Mogoda. Segons ha sabut l'ARA, els fets han passat sobre dos quarts de cinc de la tarda quan s'ha descobert que en un camió que descarregava material en un magatzem del Grupo Hastinik, dedicat al comerç de material d'acer inoxidable, hi anaven amagats nou nois joves.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, un treballador de l'empresa ha avisat que se sentien sorolls dins d'un camió que acabava d'arribar a les instal·lacions i han sospitat que hi podia haver algú dins. Entre la càrrega s'hi han trobat nou homes, tots indocumentats, que han dit que són del Pakistan. Consultat per l'ARA, Grupo Hastinik no ha volgut fer declaracions sobre el cas.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra i també una ambulància del SEM, que ha atès els joves i els ha donat l'alta al mateix lloc dels fets. Com que no tenen documentació, els nois han estat traslladats a les dependències de la Policia Nacional perquè se'n faci càrrec.

651x366 Troben nou paquistanesos amagats en un camió a Santa Perpètua de la Mogoda / PERE VIRGILI Troben nou paquistanesos amagats en un camió a Santa Perpètua de la Mogoda / PERE VIRGILI

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per saber en quines circumstàncies han arribat els joves. Segons fonts coneixedores del cas, els joves anaven en un camió de matrícula portuguesa que venia d'Itàlia. El xofer ha assegurat que no sabia que hi havia immigrants a la caixa del tràiler. Per tancar aquest tipus de tràiler cal ajuda des de fora perquè les portes no es poden tancar per dins. Els Mossos investigaran ara quin ha estat el recorregut del camió en les últimes hores.

Aquest és el primer grup d'immigrants que entren amb aquest mètode a Catalunya aquest 2019. Només en els tres primers mesos de l'any passat, fins a 90 persones van entrar a Catalunya amagats en 14 camions diferents, que es van trobar tots a les comarques de Girona. Procedien de Ventimiglia, una ciutat italiana a sis quilòmetres de la frontera amb França. Com en aquells casos, podria ser que els immigrants hagin arribat enganyats, perquè els joves han explicat que han pagat diners per fer el viatge.

Ara s'activarà un procediment judicial. Quan són menors d'edat es porten directament a la Fiscalia de menors, i quan els immigrants que arriben són majors d'edat, com és el cas, s'avisa un jutge de guàrdia. Mentre se'ls identifica, el jutge demana autorització per portar-los a un centre d'internament d'estrangers (CIE), on com a màxim hi podran estar 60 dies amb una ordre judicial. En cas que tinguin antecedents judicials o ordres de recerca en altres països, seran enviats de nou a aquests estats. Si no se'ls identifica, el país d'origen no els vol acollir o no els reconeix o bé no tenen antecedents policials, quedaran en llibertat en 60 dies, però estaran en situació irregular a Espanya.