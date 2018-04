La Unesco declara Geoparc Mundial més de 2.000 quilòmetres quadrats de la Conca de Tremp i el Montsec

La Unesco ha declarat Geoparc Mundial la zona de la Conca de Tremp-Montsec. Es tracta d'una distinció que reconeix la riquesa geològica i paleontològica, el patrimoni natural, històric i cultural d'aquest espai integrat per 19 municipis de 4 comarques diferents: el Pallars Jussà (14), la Noguera (3), el Pallars Sobirà (1) i l'Alt Urgell (1).

Amb aquest reconeixement, la Conca de Tremp-Montsec s'ha convertit en el segon Geoparc del territori català, on actualment ja hi ha el de la Catalunya Central, i el dotzè a l'estat espanyol. El territori, de més de de 2.000 quilòmetres quadrats, confia que aquesta distinció serà un revulsiu perquè permetrà atreure més visitants que vulguin conèixer el seu patrimoni. Actualment al món hi ha 127 Geoparcs en 35 països diferents.

El projecte Geoparc disposa de tres seus, totes situades a Tremp. La seu científica al CST Pirineus de l'ICGC, la seu administrativa situada a l'Ajuntament de Tremp i el Centre de Visitants, l'Epicentre, com a punt neuràlgic d'informació turística i espai de benvinguda als visitants.

La candidatura ja va ser valorada per la Unesco a la setena Conferència Internacional dels Geoparcs Globals de l'entitat, que es va celebrar el setembre del 2016 al Regne Unit. En aquell moment es va requerir més informació a la candidatura de la Conca de Tremp i el Montsec.

Durant aquest temps l'Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec ha redactat un estudi comparatiu entre el territori aspirant i l'adjacent Geoparc Mundial de la Unesco de Sobrarbe per determinar si existeix un patrimoni geològic semblant. També s'ha treballat per millorar la visibilitat del projecte Geoparc i el treball en xarxa amb altres espais de característiques semblants.