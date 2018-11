Les agressions sexuals que s'atenen a Barcelona es disparen: ja en són més d'una al dia

Ja fa anys que l'Hospital Clínic concentra l'atenció de les agressions sexuals que es produeixen a Barcelona, però des que van començar a registrar-les la dada no ha parat d'augmentar. De fet, en els últims deu anys s'ha duplicat: el centre atén avui més d'una víctima al dia. I, si no baixa el ritme, els responsables calculen que quan acabi l'any podran parlar de 400 casos, un centenar més que l'any passat. Moltes de les pacients –el 91,5% són dones– acudeixen al Clínic directament, perquè és el lloc de referència per a aquest tipus de casos a Barcelona o perquè venen derivades d'altres equips sanitaris.

Sigui el que sigui el gènere de la víctima, si alguna cosa tenen en comú tots els casos que ha atès aquest any el Clínic és que en tots els casos l'agressor era un home o més d'un (circumstància que es dona en gairebé un 8% de les agredides i un 3% dels agredits). Això sí: destaca que el gruix més nombrós de víctimes ateses siguin dones entre 18 i 25 anys. Aquesta és la franja d'edat més colpida per les agressions sexuals a Barcelona, encara que també destaca la xifra de menors agredides. L'hospital les va començar a atendre i comptabilitzar el maig passat, i des d'aleshores cada mes n'han atès almenys dues. Totes noies.

En la majoria d'agressions sexuals que el Clínic registra, al voltant d'un 70% dels casos tant de dones com d'homes, la víctima ha patit almenys una penetració, sigui vaginal, anal o bucal. I, en una de cada quatre noies, els professionals sospiten que el delicte es va produir sota els efectes de la submissió química perquè la víctima havia ingerit substàncies sedants o amnèsiques. En el cas dels homes, en aquest sentit, el percentatge augmenta: un de cada tres homes expliquen una agressió sexual que respon a aquestes característiques.

Menys tendència a denunciar

Malgrat la majoria de dades es mantenen estables respecte a altres anys, n'hi ha una que baixa: la tendència de les víctimes a denunciar. Si bé les dades que l'hospital ha presentat aquest dimecres només són fins a l'octubre d'aquest any, les pacients que demostren la intenció de denunciar el delicte són un 63% mentre que, per exemple, l'any 2015, n'eren el 75%. Això sí: encara que la tendència és que el percentatge baixa, els casos que s'encaminen a la denúncia –a l'hospital només els faciliten la informació i les orienten– han augmentat perquè el nombre de casos totals han crescut respecte als dels anys anteriors.