L'Ajuntament de Barcelona revisarà la salut de 2.000 palmeres després de la caiguda mortal a la Ciutadella

L'Ajuntament de Barcelona revisarà 2.000 palmeres datileres per poder detectar possibles anomalies, com la que el 25 d'agost va causar la mort d'un home de 41 anys que estava assegut en un banc del parc de la Ciutadella al caure-li l'arbre a sobre.

L'informe tècnic de l'accident apunta a una suma de circumstàncies com a causes del tràgic incident i descarta finalment que la palmera afectada patís d'estrès hídric, així com la presència de l'escarabat morrut, un voraç depredador d'aquest tipus d'arbre, segons ha explicat aquest dilluns en roda de premsa el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Frederic Ximeno. Per contra, l'anàlisi assenyala com a "causes concurrents" una fissura interna recent i una ratxa de vent que va acabar de desestabilitzar l'arbre malmès.

Com ja s'havia apuntat tot just després de l'incident, la palmera no presentava cap defecte extern que s'hagués pogut detectar en les supervisions rutinàries, però l'anàlisi posterior sí que ha detectat un esquerda no visible possiblement originada per un cop de vent pocs mesos abans de la caiguda i que havia fet que l'arbre perdés resistència.

El cop fatal va ser una nova ratxa de vent que, malgrat no ser forta –d'uns 40 quilòmetres per hora–, va colpejar la palmera just en el punt "on hi havia el defecte intern", amb la mala fortuna que l'enorme palmera va acabar caient just a sobre de la víctima. La família de la víctima ha demanat informació sobre les circumstàncies de la mort i, segons ha dit Ximeno, ja ha estat informada dels resultats de la investigació. L'Ajuntament està a l'espera de si presentarà una demanda judicial.

Anàlisis extraordinàries

Arran de l'accident mortal, el consistori ha decidit posar sota la lupa dels tècnics municipals les 2.026 palmeres datileres de més de cinc metres d'alçada que hi ha a la ciutat i les revisarà una per una amb proves "extraordinàries". Se n'examinaran els troncs per assegurar-se que no pateixen anomalies internes i se les sotmetrà a una prova d'oscil·lació per determinar la seva resistència. En cas de trobar "incidències de risc", els tècnics faran anàlisis específiques de les deficiències, que no es fan d'ofici perquè requereixen mètodes invasius.

240.000 arbres És el cens arbolístic de Barcelona

L'objectiu de l'Ajuntament és substituir "progressivament" aquest tipus de palmeres, que es van deixar de plantar l'any 2014, però ara per ara no es planteja arrencar els exemplars sans. El cens d'arbres de Barcelona el formen més de 240.000 exemplars, dels quals més de 3.000 són palmeres i un terç arriben als cinc metres d'alçada.