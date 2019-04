Almenys 73 concertades no tenen ni el 10% d’alumnes desfavorits

Quan es parla de segregació escolar la comunitat educativa acostuma a mirar de reüll l’escola concertada. Són els centres sufragats amb fons públics però gestionats per fundacions o empreses i escolaritzen un terç dels alumnes de Catalunya. La majoria cobren quotes mensuals, i això suposa un factor dissuasiu per a moltes famílies, que no poden pagar els preus que es demanen. Aquest és un motiu que, en part, explica per què les escoles concertades només assumeixen un 15% dels alumnes més pobres, menys de la meitat dels que els tocarien si la distribució fos equilibrada entre totes les escoles, segons va publicar Eldiario.es. Ara bé, ha sigut pràcticament impossible saber quins són, en concret, aquests centres. Ahir, però, el Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació -un grup d’AMPAs de centres de màxima complexitat que s’han desvinculat de la Fapac- va denunciar quins són els 73 centres de Catalunya que escolaritzen menys d’un 10% d’alumnes desfavorits.

Segons diu aquest col·lectiu, si els indicadors econòmics indiquen que a Catalunya hi ha entre un 20% i un 25% d’alumnes en risc de pobresa, “seria perfectament lògic” que totes les escoles tinguessin el mateix percentatge d’alumnat en aquestes circumstàncies. “La nostra sorpresa, però, és majúscula quan s’analitzen aquestes subvencions i es constata que hi ha centres als quals el departament els denega l’ajuda perquè no compten ni amb un 10% d’alumnat desfavorit”, van dir ahir.

Es tracta d’unes subvencions extres que poden demanar els centres concertats que presten el servei “en entorns de característiques socioeconòmiques desfavorides”. Aquest finançament addicional de la Generalitat serveix per garantir la igualtat de condicions a tots els alumnes i assegurar que les escoles concertades siguin representantives del territori. Però per rebre aquestes ajudes, almenys un de cada deu alumnes del centre ha de tenir “necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides”. En els últims tres anys, el departament d’Educació ha tombat les sol·licituds a 73 centres concertats, 58 dels quals eren religiosos (el 80%), perquè no ho complien. La xifra podria ser més alta, perquè aquí només s’hi inclouen els centres concertats que van demanar aquests ajuts extres, però és possible que hi hagi col·legis amb menys del 10% d’alumnat en risc d’exclusió que no apareguin a la llista perquè no van fer la sol·licitud.

Entre els centres afectats n’hi ha sis de Maristes (els de Badalona, Girona, Rubí, Barcelona, Igualada i Lleida), quatre del Sagrat Cor (dos de Barcelona i els de Terrassa i Gavà) i tres de Vedrunes (Berga, Cardona i Vilafranca), segons va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat.

La concertada es defensa

Fonts de l’escola concertada -les quatre patronals s’han unit per fer campanya conjunta per primera vegada- van assegurar a l’ARA que “gran part” dels centres denunciats tenen un percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials elevat “tot i l’infrafinançament que pateixen” i que, precisament per això, demanen ajuts extres. A més, asseguren que hi ha “molts centres públics en zones acomodades que no arriben a aquest percentatge del 10% i no es publica cap llistat”. “Denunciem aquesta anàlisi demagògica de la problemàtica”, van dir. Les resolucions del departament només fan referència als ajuts extres a centres privats, no públics.

Les mateixes fonts van assegurar que la lluita contra les desigualtats es reflecteix en el compromís de les quatre patronals en la firma del pacte contra la segregació, impulsat pel Síndic de Greuges i Educació. Aquest acord, que implica també els municipis de més de 10.000 habitants, vol acabar amb el cobrament de quotes de la concertada, i reforçar econòmicament aquells centres que sí que escolaritzin alumnat vulnerable. “Es garantirà que totes les escoles que reben diners públics actuïn idènticament”, va dir ahir el conseller del ram, Josep Bargalló, en una entrevista a Eldiario.es.

Precisament, des del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació denuncien que el departament “és conscient” que hi ha centres amb menys alumnes desfavorits dels que els pertocarien i exigeixen aplicar ja les mesures acordades per evitar-ho.