Una dona agredida amb una catana: "Estava en xoc i saber amb què em trobaria als jutjats em va tranquil·litzar”

La seva exparella la va agredir amb una catana al cap i a la mà i la va arrossegar dels cabells a l’escala fins que uns veïns la van ajudar a lliurar-se’n tallant-li amb unes tisores. D’això fa més de tres anys i l’agressor ha estat extradit al seu país per commutar la condemna de presó, però la víctima d’aquesta agressió masclista, que prefereix mantenir-se en l’anonimat continua rebent l’atenció del servei d’acompanyament a les víctimes de la Generalitat. "Quan vaig arribar als jutjats estava en xoc i saber amb què em trobaria em va tranquil·litzar".

Fins ara aquest servei funcionava als jutjats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, però ara la Generalitat amplia la plantilla fins els 75 tècnics per arribar a tots els jutjats de Catalunya i atendre totes les víctimes amb una condició de vulnerabilitat.

"Tenen por i nosaltres intentem dir-los que no estan soles", explica el Josep Maria, que fa set anys que es tècnic d'acompanyament a Barcelona. La seva feina comença des del moment que la víctima els truca per assessorar-se o arriba als jutjats o a la comissaria per posar una denúncia i s'allarga més enllà de la sentència. "Intentem recuperar la persona quan surt del judici i després l'avisem de les ordres de protecció o de les entrades i sortides de presó del seu agressor", explica.

Més enllà del procés judicial

Durant la investigació també vetllen perquè la víctima no es topi amb l'acusat quan va a declarar i en fan seguiment durant i després del procés judicial. "La millor manera d'acostar la Justícia al ciutadà és estar al costat de les víctimes", assegura la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, Patrícia Gomà, durant la presentació de l'ampliació del servei, que segons la directora d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Pilar Heras, té l'objectiu d'"evitar al màxim el patiment de les víctimes i que puguin declarar en les millors condicions possibles."

"El coneixement del què m'esperava va ser clau, quan més sabia, més tranquil·la estava" insisteix la víctima de l'agressió masclista. Explica que tenir els tècnics d'acompanyament al seu costat també la va fer més conscient del que havia patit. "Al principi no te n'adones, és com si estiguessis en una peli de terror". El recolzament psicològic comença quan la víctima arriba als jutjats però s'exten durant tot el procediment. "És essencial, sobretot mentre esperes el judici", que de vegades pot allargar-se molt. Ella va trigar un any. "Intentes integrar-te a la teva vida però vas pensant, en un any hauré de recordar el que va passar. Ell em va preparar pel què em trobaria".

Els tècnics d'acompanyament que van ajudar-la van evitar que coincidís amb el seu agressor el dia de la vista. "Estava molt nerviosa, em va anar molt bé que m'acompanyessin". El cas es va tancar amb un acord de conformitat i l'agressor va acceptar commutar la pena per marxar al seu país. "La vam trucar quan va sortir de la presó i cada vegada que hi havia un canvi en qualsevol de les mesures", explica en Josep Maria. Ara continua anant una vegada al mes a les instal·lacions del servei d'acompanyament per rebre recolzament psicològic. "Ara valoro molt més la vida, perquè en un moment pots no estar. Em sento molt afortunada. Clar que tinc pors però no em bloquegen".