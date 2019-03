L’atac al centre LGTBI de Barcelona queda impune

Quan només feia una setmana que s’havia obert el nou centre de recursos LGTBI de Barcelona, l’espai va patir un atac homòfob. Un grup de persones, segons un testimoni ocular, van trencar l’últim diumenge de gener a la matinada els vidres de l’entrada principal i hi van fer diverses pintades amenaçadores, amb missatges com ara “Esteu morts”. L’Ajuntament va presentar una denúncia davant la Fiscalia de Delictes d’Odi i es va obrir una investigació. Les imatges de les càmeres de seguretat havien de ser claus per identificar els autors, però finalment no han servit de res. Segons ha pogut saber l’ARA, un mes i mig després dels fets ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos d’Esquadra han pogut determinar qui va dur a terme l’atac. En conseqüència, la Fiscalia de Delictes d’Odi ha arxivat les diligències d’investigació perquè, sense els autors, el procediment no pot tirar endavant.

No hi havia cap dubte que les destrosses i les pintades s’havien fet amb la intenció d’atacar la identitat sexual: per tant, es podia atribuir als autors un delicte d’odi i de discriminació. El problema ha sigut que la investigació no ha permès posar noms i cognoms a les persones que van perpetrar l’atac. Algunes pintades, totes de contingut feixista i LGTBIfòbic, apareixien amb una creu celta, un dels símbols que utilitzen els moviments neonazis. Tot i això, no se n’ha pogut establir l’autoria.

L’atac que va patir a finals de gener el centre LGTBI de Barcelona, poc després de la seva obertura al barri de Sant Antoni, va deixar “consternats” i “tocats” els responsables de l’espai, que van condemnar aquesta acció “de l’extrema dreta”. Malgrat tot, van remarcar que no aturarien la seva lluita. El centre havia sigut una demanda històrica i ha suposat la culminació de la feina feta durant els últims 30 anys, com va recordar l’Associació de Famílies LGTBI. Entitats com l’Observatori contra l’Homofòbia també van condemnar l’atac i mig miler de persones es van concentrar l’endemà dels fets davant el centre.

“No hi haurà impunitat, els autors respondran per les seves agressions”, va dir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en aquella mobilització. De fet, l’Ajuntament també tenia previst personar-se en la causa, encara que això no s’ha pogut fer perquè el procediment ha quedat sense recorregut. “És un atac a la democràcia d’una minoria covarda que actua a les quatre de la matinada”, va criticar l’alcaldessa.

Mostres de suport

Les pintades que es van realitzar al local, cedit per l’Ajuntament i gestionat per les entitats LGTBI, van quedar amagades per les nombroses notes de suport que hi van enganxar els veïns. “L’odi es contraresta amb amor” i “Som un barri sense lloc per a la intolerància i la violència” van ser alguns dels missatges. Durant la mobilització, la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya va subratllar que l’atac contra el centre era “un delicte d’odi”, i va afegir que en aquest cas hi va haver danys materials, tot i que les persones, malauradament, també pateixen agressions. “És un intent de fer-nos sentir por. La condemna i el rebuig han de ser de tota la societat”, va declarar la regidora de Feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, mentre que la consellera de Presidència del Govern, Elsa Artadi, va defensar “una actitud ferma de les institucions contra el ressorgiment del feixisme respecte als drets que s’han assolit”.