Ecògrafs de butxaca per al diagnòstic de covid-19 a les residències

Sembla un telèfon, però en realitat és un ecògraf. És petit, es connecta amb wifi a una tauleta i permet comprovar l'estat dels òrgans a través del diagnòstic per la imatge. Com en una ecografia convencional, només que en miniatura. Els ecògrafs de butxaca afavoreixen que metges de família puguin fer seguiment de malalts que, pel seu estat de salut, no poden desplaçar-se als centres sanitaris, i la crisi del covid-19 ha reforçat aquesta necessitat, especialment entre la gent gran que viu en residències i les persones infectades i aïllades en domicilis, hotels o pavellons medicalitzats. "La clau és que aquestes màquines ens permeten acostar-nos al pacient sense que s'hagi de desplaçar i trencar el confinament, exposant-se i sent una font de transmissió del virus", assegura el coordinador del grup d'Ecografia Clínica a l'Atenció Primària de l'associació de metges de família CAMFiC, Pere Guirado. El facultatiu, per exemple, ja visita els usuaris aïllats d'una residència a Pallejà (Baix Llobregat) per controlar la seva evolució.

La crisi sanitària del covid-19 ha reforçat un equipament que fa temps que busca fer-se un lloc en l'atenció primària. La meitat dels centres catalans ja utilitzen ecògrafs convencionals per al diagnòstic de patologies comunes. Per exemple, per detectar vessaments pleurals, còlics biliars i nefrítics o fer estudis tiroïdals. Ara, però, també poden ser especialment útils per fer un seguiment més acurat dels malalts lleus de covid-19, sobretot els que reporten símptomes a l'apli de seguiment del virus, l'Stop Covid-19 Cat, i diagnosticar casos sospitosos de manera precoç, principalment pneumònies, l'alteració més comuna causada pel virus.

Fins ara es feien sobretot radiografies de tòrax per detectar lesions pulmonars, però a poc a poc més metges s'especialitzen en la tècnica de l'ecografia, molt més sensible a alteracions pulmonars primerenques que poden acabar complicant-se. N'hi ha de diferents mides, però cada vegada es fan més lleugers per permetre la portabilitat. Guirado explica que és una metodologia fàcil d'aprendre, que concentra tota una sèrie d'avantatges respecte a les plaques de tòrax. No només són fàcils de fer servir, sinó que agilitzen el diagnòstic, són zero invasives i fàcilment esterilitzables per garantir la seguretat dels següents pacients que se sotmetin al procediment.

Tècnica innòcua

La consellera de Salut, Alba Vergés, va informar dimecres que, durant les pròximes setmanes i fins a principis de maig, el departament enviarà 90 ecògrafs convencionals als centres d'atenció primària d'arreu del país: 48 a la regió sanitària metropolitana sud, 4 a la metropolitana nord, 6 a Barcelona ciutat, 2 a Tarragona, 8 a Terres de l'Ebre, 15 a Girona i 7 a la Catalunya Central.

Els ecògrafs són innocus, ja que no utilitzen radiacions sinó ultrasons, i per aquest motiu es fan servir per visualitzar els fetus durant l'embaràs. Aquests dispositius tenen una alta sensibilitat a l'hora d'avaluar infeccions respiratòries i, amb la formació necessària, els metges de família poden dur a terme el cribratge de malalts de covid-19 de manera segura i fiable. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ofereix des del dijous 9 d'abril un curs específic i en línia als facultatius de la primària perquè aprenguin a fer servir ecògrafs per a la detecció precoç i el seguiment de la infecció. En només una setmana, diu Guirado, ja han aconseguit 1.500 inscrits que volen saber com fer exploracions sistemàtiques de tòrax i identificar els senyals d'alarma que emet el covid-19.

Els pacients amb coronavirus presenten patrons característics: una línia pleural més prima o irregular o un vessament de líquid pleural. La manifestació última més habitual és la pneumònia. "Si detectem algun d'aquests patrons en almenys tres àrees inconnexes, serà pneumònia", assegura Guirado, que especifica que la infecció per covid-19 no segueix una coherència i afecta diferents zones del pulmó alhora.

Amb el convenciment d'aquesta clínica, que no deixa de ser subjectiva i no gaudeix d'una fiabilitat tan alta com els tests de laboratori, es poden considerar els malalts com a "possibles pacients" o "pacients sospitosos" i accelerar els processos de derivació abans que el pronòstic es compliqui i la persona presenti símptomes greus. "Com més aviat [el pacient] pugui entrar a un hospital, més aviat rebrà tractament. I amb una teràpia primerenca, salvar la vida". La informació que ofereix l'ecografia també permet quantificar el risc de complicacions en els casos que no requereixen una atenció hospitalària, discriminant aquells malalts que poden passar la infecció a casa sense perill.