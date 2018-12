L'atestat de la Guàrdia Urbana diu que l'amo de la Sota va incitar la gossa a atacar l'agent

L'atestat de la Guàrdia Urbana diu que l'amo de la gossa Sota, que va morir pel tret d'un agent, va incitar l'animal a atacar el policia. El document, que va avançar fa uns dies 'Crónica Global', assegura que el propietari tenia una "actitud molt agressiva i amenaçadora", va treure el collar a la gossa i la va "atiar de manera clara i activa" contra l'agent, apunta l'informe policial, que afegeix que el guàrdia urbà va disparar contra la gossa Sota per evitar un segon atac, perquè ja l'havia mossegat per sobre del colze, la qual que "li va causar erosions i li va trencar l'uniforme".

"Quan el gos saltava per abraonar-se de nou contra l'agent sobre la part superior del cos, a prop de les zones vitals com el coll i la cara, el policia va témer per la seva vida a causa de l'agressivitat i la velocitat amb què s'abalançava sobre ell", exposa l'atestat. L'informe indica que l'animal estava "nerviós i alterat". Els fets van passar el 18 de desembre quan, segons la Guàrdia Urbana, una patrulla va cridar l'atenció a l'amo de la gossa perquè la portava sense lligar.

Des de l'Ajuntament ni confirmen ni desmenteixen oficialment res que formi part de la investigació, que ara està judicialitzada. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar dijous que la mort de la gossa Sota encara no ha sigut explicada per testimonis ni comprovada per imatges prèvies a les que han circulat per les xarxes, en les quals l'animal ja estava estès terra. En paral·lel, la Guàrdia Urbana ha mostrat la seva "condemna i repulsa als insults i amenaces" que ha rebut la policia a través de les xarxes.