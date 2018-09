Una baralla multitudinària entre seguidors del Barça i del PSV acaba amb un detingut

Un enfrontament violent entre seguidors del Barça i del PSV Eindhoven ha acabat amb la detenció d'un home que hauria agredit un aficionat holandès. Els fets s'han produït una hora abans de l'inici del primer partit de la Champions als voltants del Camp Nou.

Un vídeo que corre a la xarxa mostra com desenes d'aficionats de futbol, probablement radicals, s'han començat a perseguir per una terrassa del carrer Felip de Paz i s'han llençat cadires els uns als altres. A les imatges també s'hi veu com un dels implicats corre amb una bengala.

El detingut, de nacionalitat espanyola, està acusat de participar en una baralla tumultuària i d'agredir una altra amb un arma prohibida. Es tracta d'una porra extensible.

De moment, la policia no ha trobat la presumpta víctima i, a hores d'ara, està investigant per què s'hauria iniciat la baralla i qui hi hauria implicat.