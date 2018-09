“Primer cal solucionar els problemes que ens ofeguen”

Tots els agents que ahir van participar en el primer Fòrum de Diàleg Professional de la Sanitat veuen amb bons ulls la iniciativa del departament per redifinir el model sanitari de futur i canviar les formes d’organització, però recorden que, en paral·lel, s’han de posar recursos per solucionar la precarietat laboral dels seus treballadors. “Tot això no es pot fer descontextualitzant-ho del problema de precarietat, molt localitzat en la primària i els metges joves”, recordava ahir el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que va proposar també la creació d’un observatori de recursos humans del sistema sanitari. La mateixa consellera Alba Vergès va reconèixer que el context és advers: “Venim d’una crisi molt dura en què els nostres professionals han hagut de patir”, va assenyalar. La meitat dels metges menors de 45 anys tenen contractes temporals. Molts tenen sous de 1.500 euros o menys i un 40% dels nous col·legiats són metges estrangers extracomunitaris amb dificultats perquè se’ls convalidi el títol d’especialista del seu país, i que són, per tant, caldo de cultiu de més precarització.

Davant d’aquesta situació, el sindicat Metges de Catalunya va instar a “reparar primer els problemes que ofeguen la sanitat catalana”: l’infrafinançament, la sobrecàrrega assistencial i les condicions laborals precàries. “No podem dissenyar el futur si abans no s’arregla el present”, va dir el president de Metges de Catalunya, Jordi Cruz, que també va instar a aplicar les mesures i acords que surtin d’aquest fòrum de treball perquè no sigui només una declaració d’intencions.

Per la seva part, organitzacions com la Unió Catalana d’Hospitals van celebrar el “punt de partida” que suposa aquesta cimera i també va proposar mesures, com la millora de les retribucions, l’apoderament dels professionals en les decisions i la flexibilitat en l’organització del treball. “Dignificar la professió és necessari per retenir i atreure el talent”, va assegurar la directora general de la Unió, Roser Fernández. I el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) va mostrar la seva preocupació per la manca de professionals del sector i va proposar conèixer la situació real per territori i especialitat i “revisar i redissenyar els llocs de treball dels diferents agents per adaptar-los als nou rols i models, tenint en compte el nou perfil de pacients i ciutadans” .