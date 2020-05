Tornada a mig gas i amb molts dubtes

En menys de 48 hores, els comerços, restaurants, marxants i centres de culte de l’Alt Pirineu i l’Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre han hagut de llegir la lletra petita del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) per assegurar-se que complien tots els requisits per tornar a obrir avui al públic. El que més els preocupa és garantir la seguretat de treballadors i clients, i el que més lamenten és la falta d’informació i de mesures clares i concretes. Les mascaretes i la distància social seran els dos pilars que marcaran tota activitat.

Terrasses al 50%

Els establiments de l’Aran busquen com ampliar l’espai

El Gremi d’Hostaleria de l’Aran calcula que una quinzena d’establiments, la majoria de Viella, tornaran a servir els clients avui. Ho faran a la terrassa, amb el 50% de l’aforament i amb els cambrers equipats amb mascareta i guants. Molts propietaris negocien amb l’Ajuntament ampliar el seu espai i d’altres com poden servir a fora tot i no tenir terrassa. “Han sigut dos mesos duríssims, i el que més ens preocupa és l’estiu. Estem intentant prendre totes les accions per garantir la seguretat, però no hi ha una normativa clara que et digui com és millor desinfectar. Tenim molts dubtes. Per exemple, pel que fa a les màquines d’ozó, uns diuen que van bé, altres que no”, lamenta el president del Gremi, Xacobe Bartolomé.

Persianes aixecades

Els botiguers de Reus, a punt per obrir els locals

“Hem fet molts esforços per poder obrir amb seguretat”, assegura la presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, Meritxell Barberà, que reconeix que canviarà molt la manera d’atendre els clients “perquè el més important és aturar la pandèmia”. Així, hi haurà mascaretes, gel desinfectant i, en alguns comerços, cites privades fora de l’horari comercial per als col·lectius de risc, com la gent gran. Les joieries han comprat productes específics per desinfectar les joies i les botigues de roba hauran de deixar en quarantena les peces que s’emprovi la gent i les devolucions. A la resta de comerços no es podrà tocar res i l’aforament serà limitat.

Venda ambulant

Els marxants de l’Ebre s’esperen a finals de mes

Les paradetes que no siguin d’alimentació podran tornar a vendre per mercats i places. Ara bé, hauran de complir mesures com deixar en quarantena els articles o la roba que la gent s’emprovi. Un requisit que, per a alguns, serà difícil de complir: “En dos dies tindré tot l’estoc confinat i no podré vendre res”, reconeix un dels marxants de Tortosa, Joan Andreu, que s’ha unit amb companys de les Terres de l’Ebre per coordinar-se i compartir informació. Tots ells han decidit que s’esperaran a tornar a posar parada: “Ens donarem fins a finals de mes per parlar amb els ajuntaments i poder vendre amb seguretat. A més, ara tenim una ajuda. Són poc més de 600 euros, però potser poso parada i no venc res”, admet.

Portes obertes als museus

Tarragona s’espera fins al 30 de juny per garantir la seguretat

Malgrat que la fase 1 permet l’obertura dels museus, l’Ajuntament de Tarragona s’esperarà a obrir els centres que gestiona, com el conjunt arqueològic de Tàrraco. “No s’obriran fins que no es pugui garantir un accés al 100% segur”, subratllen des de l’Ajuntament. Així, es manté també la suspensió de tota activitat cultural presencial fins al 30 de juny i queda per veure si es podran celebrar les festes majors de Sant Magí i Santa Tecla i el Concurs de Castells.

Esportistes d’alt nivell

Mascaretes sostenibles per quan puguin tornar

La major part del confinament ha coincidit amb el mes de descans dels esportistes del Centre de Tecnificació d’Esports d’Hivern de la Vall d’Aran. “Però encara no podrem tornar a obrir -diu la seva directora, Aïda Castellà-, perquè les instal·lacions no complirien les condicions d’higiene”. Prefereixen preparar-se i planificar la tornada a l’activitat amb garanties: han comprat mascaretes reutilitzables que no contaminen el medi ambient i busquen la manera d’introduir en les rutines dels esportistes totes les mesures higièniques per evitar el contagi. A més, apunten que, tot i que poden tornar a l’activitat, no saben “si els esportistes de fora de la Vall d’Aran podrien venir, i són la majoria”. “Estem a l’espera dels serveis jurídics perquè no està clar”, diu.

Celebracions de culte

Sense acte de la pau ni aigua beneïda

Les esglésies de les Terres de l’Ebre tornaran a oferir missa presencial, però amb mesures de seguretat: només es permetrà un terç de l’aforament, es deixaran les portes sempre obertes, no hi haurà aigua beneïda ni acte de la pau i els mossens donaran la comunió amb mascareta i a la mà dels feligresos, després de rentar-se les mans. A més, el Bisbat de Tortosa recomana a la gent gran que no tornin a missa fins a finals de juny. D’altra banda, les dues federacions islàmiques de Catalunya fan una crida a les mesquites a suspendre tota activitat fins a la tercera fase de desconfinament.