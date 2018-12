Un home mor per arma de foc en ple carrer al barri de Sant Andreu de Barcelona

Un home ha mort per arma de foc aquest dissabte a la nit en ple carrer al barri de Sant Andreu de Barcelona, segons han confirmat a l’ACN fonts policials. Els fets han passat cap a les deu de la nit al passeig Santa Coloma, on per causes que es desconeixen un home ha rebut almenys un tret. Fins al lloc s’ha desplaçat una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.