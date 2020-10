Catalunya activa el rastreig de covid via SMS

A Catalunya s’identifiquen, de mitjana, entre uns 4.000 i 5.000 casos sospitosos de covid-19 al dia. Encara que no tots estan contagiats, el volum de possibles infeccions que cal gestionar i seguir és tan elevat que cal reforçar la tasca de rastreig. Aquest és el diagnòstic que fa l’àrea d’Innovació i Ciutadania del departament de Salut, que per això proposa un suport digital, la ContacteCovid.cat, una nova eina digital per afavorir la comunicació entre el sistema de salut i la població sospitosa. Aquest nou recurs permet que els possibles contagiats –els ciutadans atesos a l’atenció primària i que esperen el resultat de la PCR– es preparin de manera primerenca la llista dels seus contactes. L’objectiu és que, més endavant, també sigui possible avisar els contactes estrets d’un positiu, informar-los que se’ls farà la PCR i indicar-los la quarantena preventiva.

L’eina, que no és una apli descarregable, sinó una plataforma web a què s’accedeix amb un codi personal proporcionat pel mateix departament, entra avui mateix en funcionament. S’ha provat durant vuit dies en 17.000 participants –12.000 casos sospitosos i 5.000 confirmats–, primer a Tarragona i a les Terres de l’Ebre i després a tot el país.

Fins ara, dels sospitosos se n’encarregaven exclusivament els gestors covid, però ara les persones amb símptomes també rebran un primer SMS al telèfon perquè, a l’espera de confirmar o descartar la infecció, accedeixin a l’eina i comencin a fer un esborrany dels seus contactes estrets –persones amb qui han estat almenys 15 minuts sense mascareta o distància les últimes 48 hores–. “Aquesta informació no arribarà al sistema fins que no es confirmi el positiu i la persona validi el llistat, però servirà per preparar i aclarir les idees abans de la bateria de preguntes dels rastrejadors”, detalla la directora d’Innovació i Ciutadania de Salut, Rosa Romà. Sovint, l’entrevista dura uns 40 minuts, però es podria arribar a reduir el temps invertit a la meitat.

Si es confirma el contagi per PCR, la persona rebrà un segon SMS –amb un altre codi d’accés vinculat a la seva targeta sanitària– perquè validi la seva llista de contactes i informi de l’evolució dels símptomes.

S’integrarà l’apli Radar Covid

D’aquí unes setmanes, a la segona fase del projecte, també s’integrarà definitivament l’apli estatal Radar Covid, basada en tecnologia Bluetooth, per a la identificació de casos. Serà a partir d’aquest moment que es podrà enviar informació com a “recurs complementari” .

També en aquest període s’incorporarà l’avís als contactes, que encara s’està provant, per informar-los sobre què han de fer (quarantena, gestió de la baixa si és necessària i seguiment de símptomes), així com fer-los una avaluació. Per exemple, resoldre si són col·lectiu de risc o si no poden fer l’aïllament.

“Ens agradaria arribar a un 70% dels sospitosos i que almenys un 12% d’ells accedeixin a la web”, apunta Romà, que també confia que el 20% dels casos positius hi continuïn participant i reportin contactes. “Seria una bona resposta”, resumeix. El servei digital La Meva Salut registrava 17.000 entrades abans del covid-19, al mes de gener, i ara ja en suma més de 115.000.