Els brots als centres educatius superen per primer cop els casos a les residències i a la feina

Per primera vegada des que va començar la pandèmia i des que va començar el curs, els brots actius de coronavirus en entorns educatius han superat els que hi ha a les residències geriàtriques i en l'àmbit laboral, i ja són el segon amb més contagis comunitaris després del familiar. La dada l'ha donat aquest dimecres la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), amb l'actualització de l'informe tècnic de Salut Pública, que conclou que actualment hi ha 197 brots actius en l'àmbit de l'ensenyament que afecten 1.091 persones contagiades. És a dir, el 14% del total de brots es produeixen ara en llars d'infants, escoles, instituts o universitats. Es consideren brots les agrupacions "de tres o més casos confirmats" que tenen un vincle entre si.

La xifra encara és molt lluny dels contagis en l'àmbit familiar, que amb 797 brots i 3.087 persones afectades concentra gairebé el 60% dels casos a Catalunya. Però tot i així és molt significatiu que els contagis en l'àmbit escolar hagin avançat per primera vegada els brots en residències (956 afectats en 136 brots) i en l'entorn laboral (869 afectats en 64 brots). Ara mateix hi ha 2.013 grups confinats a Catalunya, 104 més que ahir, que representen el 2,8% del total d'alumnes.

L'informe tècnic no especifica si aquests brots s'han produït en centres de primària, d'ESO o en universitats, que precisament des de fa una setmana fan classes virtuals per intentar aturar la mobilitat i la propagació del virus. Tot i això, sí que dona xifres de les PCR positives per edat durant les últimes setmanes, cosa que permet treure'n algunes conclusions. Si bé dels 0 als 4 anys i fins i tot dels 5 als 14 la taxa de positivitat té tendència a créixer, però a poc a poc –i no passa del 5%–, a partir dels 15 anys es disparen les alarmes. Dels 15 als 29 anys, la taxa de positivitat ha passat del 7,2% el primer dia d'octubre a més del 10,5% quinze dies després. Aquesta franja d'edat, tot i que és molt àmplia, emmarcaria els brots actius en l'àmbit escolar, sobretot als instituts i les universitats.

L'estudi de la XVEC tampoc aprofundeix en les causes d'aquest augment dels brots en l'entorn educatiu. Una podria ser que a l'ESO la situació és molt més complicada perquè no s'ha pogut disminuir la ràtio d'alumnes i no es poden mantenir les distàncies, com van denunciar els sindicats CGT i el Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) fa alguns dies, quan van constatar que l'afectació a l'ESO era aproximadament el doble que a primària, perquè els grups tancats eren en un 40% dels casos a secundària i un 17,5% a primària.

Una altra explicació podria ser que en aquests entorns escolars s'estan fent molts cribatges massius, que permeten detectar molts positius asimptomàtics i fan aflorar nous casos a les estadístiques. Però això permet explicar l'augment de grups confinats, però no explicaria per què la taxa de positivitat està disparada dels 15 als 29 anys i, en canvi, es manté una mica més continguda en les edats d'infantil i primària.

Educació demana als docents no dinar ni esmorzar junts

Un últim motiu és que els centres són un reflex del que passa a escala comunitària, on el risc de rebrot puja sense aturador i ja assoleix els 541 punts, 75 més que ahir. Aquest és l'argument que sempre han repetit des dels departaments d'Educació i de Salut, que fins ara han assegurat que no hi havia dades que avalessin la transmissió comunitària del virus als centres. De fet, aquesta explicació serviria per posar en context, d'una banda, les declaracions del ministre d'Universitats, Manuel Castells, que ha assegurat que "les aules són segures" i que el que cal és promoure campanyes d'oci segur entre els joves per no criminalitzar els universitaris; i de l'altra, la carta que van rebre tots els docents de les comarques de la Catalunya Central aquesta setmana, en què se'ls demanava no dinar ni esmorzar amb altres professors o mestres ni al centre ni fora del centre. "El confinament d’un seguit de docents d’un mateix centre educatiu, per ser considerat contacte estret d’un d’ells, comporta deixar en una situació delicada la continuïtat educativa de tot el centre", argumentaven des del departament.

Educació prefereix guardar silenci i es remet a la roda de premsa d'aquest dijous en què la secretària general d’Educació, Núria Cuenca, i el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, informaran de l’actualització de les afectacions de la pandèmia als centres educatius i presentaran els resultats de les proves d’avaluació de 4t d’ESO del curs passat.

El departament, fins ara, ha reivindicat les escoles com a espais segurs i ha defensat que mestres i alumnes es contagien el doble fora de l'escola que a dins: quan el personal docent es fa una PCR perquè ha estat en contacte amb algun contagiat fora de l'escola, el 7,2% dels resultats són positius, mentre que si aquests professionals es fan la PCR perquè han estat contactes estrets dins l'àmbit escolar, el percentatge de positivitat cau fins al 2,6%, menys de la meitat, un patró que es repeteix en totes les franges d'edat escolar, des d'infantil fins als professionals.