Cues a les carreteres i arbres a les vies: un matí complicat per al transport

Vistes les incidències en el transport que està provocant la pluja, Protecció Civil demana a tothom que s'informi de possibles alteracions abans de sortir de casa i ja ha activat el pla Inuncat per risc de pluges intenses al litoral i el prelitoral. A la xarxa viària, per exemple, el despreniment d'un talús a la C-16, als túnels de Vallvidrera, ha obligat a tallar un carril. Tot i que ja s'ha restablert la circulació, la incidència encara provoca cues. Hi ha més de 12 quilòmetres de retenció entre Rubí i la boca nord dels túnels.

La circulació també és complicada a la B-20, amb retencions de cinc quilòmetres al nus del Llobregat, i a la C-28 cap a Sabadell, on les cues són de vuit quilòmetres. També hi ha problemes a la C-31 i congestió a les rondes. A l'AP-7, entre Barcelona i el Papiol, la circulació és complicada durant 16 quilòmetres, i a la C-31 fins a les Glòries. U n accident a la C-32 a Mataró talla un carril en sentit Barcelona i provoca cues en aquesta via. La pluja afecta, especialment, les demarcacions de Barcelona i Girona. La GI-555, de fet, està tallada per inundacions a Maçanet de la Selva i a Massanes.

L'A-2 també presenta una cua de 3 quilòmetres al Bruc en sentit Barcelona a causa d'un accident. Més endavant, hi ha 6 quilòmetres de cua entre Esparreguera i Abrera i també 12 quilòmetres entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà.

Pel que fa al servei de Rodalies, la R1 ha hagut de funcionar aquest matí amb un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet per la caiguda d'un arbre a la via. La circulació ferroviària entre Blanes i Maçanet ha quedat restablerta després de cinc hores.



Gestionant-se un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet. Circulació de trens interrompuda en aquest tram. A la resta de la línia entre Arenys i Portbou afectacions que poden superar els 30' per presència d'un arbre caigut a la zona de via entre Maçanet i Tordera. — R1 Rodalies (@rod1cat) 15 de novembre de 2018

Els aiguats també alteren el funcionament del metro a Barcelona. Fins a les nou del matí, els trens no s'aturaven a l'estació de Vallcarca de la L3 en direcció a Zona Universitària. A primera hora del matí, no hi havia servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. Ara ja s'ha restablert la circulació a tota la línia, tot i que l'interval entre trens és superior a l'habitual.

✅🚇 L3 #metrobcn: servei restablert. Durant una estona, l’interval entre trens pot ser superior a l’habitual. — TMBinfo (@TMBinfo) 15 de novembre de 2018

Als Ferrocarrils de la Generalitat, una avaria a l'estació de Gràcia fa que els trens circulin fora del seu horari a la línia Barcelona-Vallès. Ha calgut suprimir el tren de la L6 de les 7.51 i el de la S5 de les 7.58. L'avaria ja s'ha resolt, però la S1 i la S2 funcionen fora del seu horari habitual.

Baixos i aparcaments inundats

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 187 trucades per pluges fins a les nou del matí, un 70% de les quals amb origen a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès. A Barcelona, els Bombers de la ciutat han fet una trentena de sortides aquesta nit. La majoria, per baixos i aparcaments inundats. La zona més afectada és la part nord de la ciutat: barris com la Vall d'Hebron, el Turó de la Peira o Vallcarca. A les 4.30 de la matinada s'ha activat el pla municipal per pluja en fase d'alerta. L'afectació més important és a Vallvidrera per petites esllavissades i branques que han caigut a la via pública.