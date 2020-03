El confinament multiplica els conflictes amb l’habitatge

“El contracte de lloguer se’ns acaba l’1 d’abril i ens trobem que no tenim on anar. El propietari es nega a fer-nos un ajornament, ni tan sols de dies: ens vol fora”. El malson de la família Valls, un nom fictici perquè prefereixen mantenir l’anonimat, es va desencadenar quan el govern espanyol va decretar l’estat d’alarma, la setmana passada.

Ells han comprat un pis i tenien la intenció d’anar-hi a viure el mes que ve, però la dona que els l’ha venut -una dona gran- ara es nega a anar al notari a signar la venda. “Entenem que tingui por del contagi, però tampoc accepta fer-ho per poders, delegant en els seus fills”, explica la cap de la família Valls, on també hi ha una menor. Han ajornat la data de la signatura fins al límit, el 30 de març, però si el confinament -i la negativa de la venedora a desplaçar-se- s’allarga, la família tem quedar-se literalment al carrer. “El Govern va dir que no es farien desnonaments per causes econòmiques, però esclar, el nostre problema no és el de la vulnerabilitat econòmica, és un altre. A nosaltres aquesta mesura no ens empara”, argumenta Valls. En el cas que tot vagi bé, la mudança podria ser una altra odissea: “Sabem que la regidoria de Gràcia fa permisos especials, però ja ho veurem”, avança aquesta mare de família.

La situació de la família Valls és també la de moltes altres famílies que havien de renovar el contracte aquests dies. Les negociacions s’han aturat de cop, i no totes tenen un altre pis esperant, com en el cas de la família Valls. “A mi al febrer em van enviar el burofax avisant que a l’abril havia de marxar”, explica la Mari Pueyo, de 43 anys i veïna de Barcelona. Ella va demanar renegociar, per quedar-se al pis, i fa uns dies -abans del confinament- el propietari li va dir que per quedar-se havia de pagar un 48% més: “Ara em demana 750 euros al mes per un pis de menys de 30 metres quadrats”, diu Pueyo. “Li vaig demanar negociar, però aleshores ens va enganxar el confinament -afegeix-. No he rebut cap carta que digui que s’ajorna la reunió ni res. No sé què esperen que faci si el dia 1 d’abril seguim confinats”, es pregunta la Mari.

L’obligació de quedar-se tancat a casa també està multiplicant els problemes a les comunitats de veïns. “No paro de rebre casos de conflictes com ara desperfectes o inundacions que no pot arreglar ningú”, explica l’advocada i administradora de finques Laia García Aliaga: “Les coses s’espatllen, ara també, i no pots deixar una porta d’un pàrquing espatllada, perquè algú pot tenir una urgència, però ens passa que quan trobem un lampista, electricista o paleta de guàrdia et diuen que trigarà 12 dies a venir”.

Aquesta professional reconeix que també hi ha problemes “provocats pels mateixos veïns”. “Molts no entenen que el confinament és de portes endins: les zones comunitàries no es poden utilitzar ara”, recorda García Aliaga. “M’han arribat moltíssimes queixes de veïns que fan esport pujant i baixant escales, al terrat, o que es troben per jugar al pati interior”, enumera. “Fins i tot n’hi ha que passegen el gos al terrat! O que, inspirats per instagramers de moda, han enganxat gomes TRX [un accessori per fer esport] a les baranes del replà!”, admet, sorpresa, mentre recorda que les baranes i els poms de les portes són vies de contagi del Covid-19. “Cal que la gent entengui que el confinament s’ha de fer, per llei, de la catifa d’entrada cap a dins del teu pis”, insisteix.

Aquesta situació està acabant amb la paciència d’alguns veïns. “N’hi ha que ja amenacen amb deixar de pagar. Ara començaran a arribar-nos impagaments i serà complicat”, afegeix García Aliaga.

La pressió dels fons

Les problemàtiques són encara més crues entre els més vulnerables. El moviment social Resistim al Gòtic fa dies que denuncia que alguns fons d’inversió aprofiten el fet que les plataformes veïnals no poden sortir al carrer -a donar suport als veïns, per l’estat d’alarma- per endurir l’assetjament immobiliari. És el cas d’una finca del carrer Còdols, al Barri Gòtic de Barcelona, on el fons Spirit Reim S.L. està fent obres i, segons els membres de Resistim al Gòtic, ha provocat una inundació i el trencament d’un sostre en dos pisos on viuen dos avis amb un lloguer de renda antiga, a qui fa anys que intenten expulsar.

“Aquests homes són grans i dependents, no poden viure confinats en aquestes condicions”, denuncia el membre de Resistim al Gòtic Martí Cusó. “Durant molt de temps han estat fent obres il·legals a l’edifici amb una llicència que no els ho permetia fins que vam aconseguir que precintessin les obres”, explica Cusó. “Ara, però, se salten el precinte per fer destrosses als pisos i quan la policia els exigeix que ho arreglin ells diuen que no poden perquè el precinte els ho impedeix”, afegeix, i assegura que “l’Ajuntament no fa res perquè estan saturats”. Per això des de Resistim al Gòtic demanen que s’aturin o es controlin també les obres privades, que per ara no estan prohibides, al contrari que les públiques.

Sense resposta per als llogaters

Mentrestant, els sindicats continuen reclamant al govern espanyol que la moratòria en el pagament d’hipoteques es faci extensiva també als lloguers. L’objectiu? Evitar més problemes d’impagaments i d’angoixa entre els inquilins de lloguer, que és com viuen la majoria de famílies amb menys recursos econòmics o més desprotegides. El Sindicat de Llogaters i la resta d’agents socials han demanat repetidament al govern espanyol un pla de xoc, i ja han llançat una campanya per recollir signatures a través de les xarxes que els permeti exigir a l’executiu la suspensió dels pagaments del lloguer a les famílies que han patit una baixada d’ingressos per la crisi sanitària.

“Aquest abril molts autònoms i petits empresaris ja ens estan avisant que tindran molts problemes per afrontar el lloguer”, explica el portaveu del sindicat, Jaime Palomera. De moment, però, la crida només ha tingut un efecte parcial: dimecres la Generalitat va anunciar una moratòria per suspendre el cobrament dels lloguers -però només dels habitatges públics i per a aquelles persones més vulnerables- que, segons els càlculs del Govern, beneficiarà unes 20.000 famílies. Les quotes es tornaran a facturar més endavant i, si cal, de manera fraccionada.

Solidaritat entre iguals

Amb aquest escenari, i mentre aquesta moratòria no arriba, les solucions passen per la bona voluntat entre propietaris i llogaters. El cert és que el confinament també ha deixat històries boniques de solidaritat. És el cas d’una família de Barcelona propietària d’un pis que tenen llogat. Amb la crisi pel coronavirus s’han ofert a cancel·lar els cobraments voluntàriament als llogaters. “Nosaltres vivim pagant una hipoteca, però per sort la meva dona i jo teletreballem i la podem pagar sense necessitat de cobrar l’altre lloguer. Era un extra del qual ara ens podem estar”, explica aquest pare de família, que prefereix quedar en l’anonimat. “No busquem protagonisme, ho fem perquè creiem fermament que la suma de petites accions per part de tots és el que ens ajudarà a sortir d’aquesta crisi: potser soc jo el que demà necessitarà ajuda”, afirma.

Per cert, els llogaters li han agraït el gest però han decidit que, mentre puguin, seguiran pagant el lloguer.