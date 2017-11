La contaminació causa un augment dels infarts i dels morts

Els dies que els nivells de contaminació atmosfèrica són més elevats a l’àrea metropolitana de Barcelona es produeixen més infarts i més morts. Ho demostra per primera vegada un estudi publicat per investigadors de la Vall d’Hebron a la revista científica internacional Journal of Cardiology, que revela com augmenten els infarts de miocardi amb la contaminació, sobretot els que presenten una obstrucció total de l’artèria coronària, que són els més greus.

Això vol dir que en les persones que presenten factors de risc, els pics de contaminació podrien ser el gallet que augmenta la probabilitat de tenir un infart. A més, l’estudi comprova que la contaminació té a veure amb la mortalitat en les primeres 24 hores després d’un infart greu.

Per primera vegada, els investigadors han creuat dades dels pacients que van tenir un infart entre el gener del 2010 i el desembre del 2011 amb les dades dels registres meteorològics i de contaminació de la Generalitat. El fet que l’estudi s’hagi fet entre el 2010 i el 2011 no afecta els resultats de l’estudi -segons l’autor- perquè “els nivells de contaminació no han variat des de llavors”. Segons els investigadors de l’estudi, fins ara s’havien dut a terme pocs estudis en aquesta línia i els resultats eren “dispars i controvertits”.

Jordi Bañeras, cardiòleg de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i autor principal de l’estudi, recorda que la contaminació “no és un factor de risc, sinó un desencadenant”. “No és un desencadenant gaire potent, però tothom hi està exposat”, apunta l’autor, que recorda que, “encara que el risc sigui petit, l’impacte és gran”.

En aquest sentit, explica que una persona que pren cocaïna té un risc 23 vegades més alt de tenir un infart que qui no en pren. Al seu torn, a les persones que estan exposades a la contaminació els augmenta un 1,005 el risc de patir-lo. “El problema és que -afortunadament- hi ha poca gent que consumeix cocaïna, però a la contaminació ens hi exposem tots”, explica Bañeras, que apunta que “hi ha més infarts per contaminació que per cocaïna”. Lluny de voler alarmar la població, Bañeras recorda que la “contaminació no provoca tots els infarts”, sinó que és un “factor més”.

L’estudi mostra com les dades de la pol·lució de l’aire van incloure substàncies com les partícules en suspensió de menys de 10 micres de diàmetre (PM 10), les de menys de 2,5 micres (PM 2,5), òxid nítric i plom. La substància més directament relacionada amb els infarts és la de les partícules en suspensió PM2,5, emesa sobretot pels tubs d’escapament de motors dièsel.

El 2010 i el 2011, la concentració mitjana de PM 2,5 a les zones de Barcelona amb més contaminació va ser de 20,1 micrograms per metre cúbic (mcg / m 3 ).

“El nostre estudi demostra que si es reduís en 10 mcg / m3 la concentració de PM 2,5, es podrien evitar almenys un 7,67% de les morts que es produeixen en les primeres 24 hores d’infart amb obstrucció coronària a Barcelona”. Això vol dir que serien cinc morts menys a l’any.

A més, l’investigador considera que la xifra seria “probablement superior perquè a l’estudi no s’han tingut en compte les defuncions per infart de miocardi abans que els pacients puguin ser atesos”.

Tot i l’evident problema per a la salut que representa la contaminació, Bañeras recorda que actualment la ciutadania “està més conscienciada que mai”. “Ho podem equiparar al tabac: abans la gent no sabia com era de perjudicial i es fumava molt més que ara”, apunta el cardiòleg, que recorda que el problema és que amb la contaminació “no es pot escollir”.

Al seu torn, la metge i investigadora d’ISGlobal -centre impulsat per l’Obra Social La Caixa- Bénédicte Jacquemin apunta que la contaminació atmosfèrica no afecta la salut només quan hi ha pics, sinó que ho fa també “de manera crònica”. “Això passa encara que els nivells de contaminació no siguin gaire alts”, expressa Jacquemin, que afegeix que es poden patir diferents tipus de danys.

Segons apunta, la contaminació pot generar problemes de tipus respiratori, cardíacs i neurocognitius. A més, la metge assegura que les dones embarassades exposades a contaminació tenen més possibilitats de tenir “parts prematurs” i “nens que pesen menys en néixer”. Des del punt de vista reproductiu, les persones més exposades també podrien tenir menys fertilitat. “La gent encara no està prou conscienciada de l’abast dels efectes en la salut”, subratlla la investigadora.

Reduir els vehicles

Tot i les conseqüències de la contaminació, el professor de recerca del CSIC Xavier Querol recorda que s’ha “millorat moltíssim”. “Fins ara els nivells s’han anat reduint collant la indústria, però ara ja no hi ha altra opció que reduir el nombre de vehicles”, afirma Querol, que considera que “la societat encara no accepta bé aquesta mesura”. Pel que fa a les polítiques ambientals, el professor de recerca explica que la reducció de vehicles no implica “que els que manin ara siguin més ecologistes”, sinó que si afecta la salut pública, cal que s’apliquin mesures en aquest sentit.

Barcelona, a punt per limitar el trànsit els dies de pol·lució

L’Ajuntament de Barcelona va instal·lar ahir al matí els senyals verticals per indicar quins carrers de la ciutat es consideren zones de baixes emissions (ZBE), és a dir, els trams per on no podran circular els vehicles més contaminants durant els episodis de més pol·lució. La senyalització es pot trobar en diversos punts de la ciutat: les rondes, la Meridiana, la Diagonal i les diferents entrades a Barcelona, com les de Collserola i els ponts de Santa Coloma.

El comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, va assegurar en roda de premsa que des d’ahir Barcelona està preparada per si a partir de divendres hi ha algun episodi d’alarma per contaminació: “Hem fet aquesta prèvia per anar mentalitzant la ciutadania. Volem que tothom sàpiga quina és la zona de baixes emissions. Per tant, aquests senyals ara són informatius i el dia d’episodi se substituiran per un cartell que hi prohibeixi la circulació”, va assenyalar.