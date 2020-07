Barcelona, el Prat i Tarragona tindran una cúpula per controlar els drons

Unes antenes i unes càmeres controlaran els drons que volin a la ciutat de Barcelona, l'aeroport del Prat i la petroquímica de Tarragona. Els tres espais tindran una cúpula que farà la funció de radar de la superfície aèria: detectarà els aparells, la seva posició –la geolocalització–, els podrà monitoritzar i hi haurà la possibilitat d'inhibir-los davant una amenaça que pot arribar a ser terrorista. És un sistema que estrenaran els Mossos d'Esquadra, anomenat projecte Kuppel i amb un cost de 400.000 euros, que es començarà a instal·lar aquest mes a Barcelona perquè comenci a funcionar a l'agost. La previsió és que al setembre també ja sigui operatiu al Prat i a Tarragona.

La policia ha decidit posar en marxa aquest sistema després que entre el 2019 i el primer semestre del 2020 s'hagin registrat uns 900 incidents amb drons. El cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, ha explicat que a l'estat espanyol s'ha detectat la utilització dels aparells per al tràfic de drogues i per introduir objectes a les presons. A Catalunya Sallent ha admès que tenen "una sospita raonada" que s'han fet servir per al tràfic d'haixix. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat que els drons han causat altres amenaces a tot el món, com deixar inoperatiu un aeroport a Londres i també atemptats terroristes, perquè els aparells poden portar una càrrega explosiva. "El risc és existent i s'ha de tenir una resposta preparada", ha defensat.

651x366 Alguns dels drons que els Mossos fan servir en els seus dispositius / ACN Alguns dels drons que els Mossos fan servir en els seus dispositius / ACN

El director de la policia, Pere Ferrer, ha afegit que ara la utilització dels drons és bàsicament per a oci, tot i que es preveu que en el futur es facin servir en més àmbits, veient que algunes empreses de comerç electrònic han estudiat la proposta d'entregar els seus paquets amb els aparells. Ferrer també ha manifestat que la finalitat de tenir la cúpula als tres espais no és per fer un control dels aparells quan es fan esdeveniments. "Barcelona serà la primera capital europea que protegeix l'entorn urbà dels drons", ha assegurat Buch. Els Mossos ho controlaran amb vint equips –entre les antenes i les càmeres– als tres espais. Els equips de cada cúpula estaran connectats amb la sala central de comandament del cos, que serà la que podrà controlar els aparells que volin a la zona. "És un sistema d'intel·ligència artificial que haurà de discriminar i aprendre quin objecte suposa una amenaça", ha dit Sallent.

El funcionament

Les antenes s'instal·laran a les zones altes de Barcelona, l'aeroport del Prat i la petroquímica de Tarragona. Segons Ferrer, no emeten radiació perquè es dediquen a fer l'escolta entre la nau i la persona que la dirigeix. En el cas de les càmeres, seran en espais "estratègics" del perímetre de la cúpula i funcionaran de manera automatitzada: s'activaran quan el sistema vulgui identificar el model i el captaran a una altura de fins a 300 metres. A Barcelona es podrà arribar a visualitzar el vol. Pel que fa als inhibidors, els agents tindran uns equips que es podran traslladar al punt on hi hagi el dron. Són unes "maletes" que permeten controlar els aparells en un radi d'un quilòmetre. Segons el departament d'Interior, el projecte Kuppel està homologat per l'OTAN.

Dels 900 incidents amb drons a Catalunya en l'últim any i mig, el 72% van passar a Barcelona, el 15% al Camp de Tarragona i la resta a les regions de l'àrea metropolitana –nord i sud– així com a Girona. Sallent ha explicat que són casos que poden acabar en sancions per fer volar una nau sense autorització, que poden suposar una infracció administrativa de la llei de seguretat ciutadana –la llei mordassa– que impliquen multes a partir de 600 euros o de la normativa de la seguretat aèria amb multes a partir de 3.000 euros.