El Govern demana "una resposta a temps" de l'Estat sobre la proposta de desconfinament a tres regions sanitàries

Primera compareixença de la consellera de Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, després que la Generalitat fes arribar ahir dimecres al ministeri de Sanitat la proposta de les regions sanitàries que podrien passar a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns: el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran. Vergés es reunirà aquesta tarda amb el ministre Salvador Illa per acabar de definir com es farà. Budó ha demanat una resposta "a temps" perquè tothom tingui marge per preparar-se per al canvi de fase. Tot i així, aquest divendres el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que la decisió es prendrà entre divendres i dissabte.

La consellera de Presidència també ha valorat "amb preocupació" l'aliança entre el PSOE, Podem i Cs per prorrogar novament l'estat d'alarma. "El govern de Pedro Sánchez ha de reflexionar", ha dit Budó, que ha assegurat que la Generalitat estarà atenta perquè aquesta aliança "no es tradueixi en una regressió de drets i llibertats de Catalunya", i ha demanat al govern espanyol que abans de "sotmetre's" a la formació liderada per Inés Arrimadas aposti per "dialogar" amb Catalunya.

"No hi ha d'haver problema"

La consellera de Salut, Alba Vergés, considera que "no hi hauria d'haver problema" perquè el ministeri donés el vistiplau al desconfinament de les tres regions sanitàries proposades, a causa de la baixa intensitat del virus en totes tres i la capacitat de poder donar resposta en cas de produir-se una situació de rebrot. Tot i així, ha explicat que no trigaran "setmanes" a proposar el salt per a algunes de la resta de regions que es mantindrien en la fase 0 i que seguirien dia a dia el seu comportament. De moment, Vergés ha descartat que es pugui proposar fer avançar de fase una àrea bàsica de salut encara que la seva regió sanitària continuï a la fase 0, tot i que ha assegurat que més endavant aquesta situació sí que es pot donar.

La consellera de Salut ha explicat que el sistema sanitari està preparat en general per fer front a un canvi de fase, ja que el nombre de contagis continua baixant, tot i que alguns professionals hospitalaris han parlat últimament d'un increment dels ingressos a urgències per covid-19. Vergés, però, ha recordat que els indicadors sanitaris no son els únics a tenir en compte, sinó que també s'han d'avaluar les condicions, especialment "de mobilitat". Per la seva part, el conseller d'Interior ha matisat que els Mossos restringiran la mobilitat entre municipis també en aquelles regions sanitàries que passin a la fase 1, malgrat que el govern espanyol ha garantit que es podrà produir en totes les províncies on es validi el canvi de fase. Buch ha assegurat que en els documents que els ha fet arribar el govern espanyol la mobilitat entre municipis d'una mateixa província o regió sanitària "no es podrà fer fins a la fase 2".

El conseller d'Interior també ha demanat a la ciutadania extremar la prudència en totes les zones després que s'hagi "constatat" una certa "relaxació" de les mesures de restricció encara vigents, i ha demanat complir estrictament amb les franges horàries de passeig i evitar fer ús del mobiliari urbà.

Vergés ha sigut prudent a l'hora de valorar la proposta de Madrid de fer el salt de fase tot i la incidència del covid-19 en aquest territori i ha assegurat que cada govern ha de fer la seva proposta en funció dels indicadors dels últims 14 dies, més enllà de la incidència del virus a l'inici de la pandèmia.

60.000 tests a les residències

La consellera de Salut ha volgut detallar aquest dijous la situació d'un dels sectors on la pandèmia ha passat més factura, el de les residències geriàtriques. Segons Vergés, el Govern ha efectuat 60.000 tests PCR i serològics en aquests centres, 3.160 a treballadors i treballadores dels geriàtrics i 52.800 als ancians que hi resideixen, així com 4.682 tests ràpids. El Govern manté intervinguts 10 centres per "la situació crítica" que patien arran de l'impacte del virus. S'han reubicat 1.449 residents en altres espais, i 638 avis han tornat amb les seves famílies.

Preguntada sobre la proposta de desconfinament a les residències que han fet arribar a la conselleria les patronals del sector, Vergés ha explicat que es treballarà "en funció de cada casuística" i ha assegurat que posaran l'accent en la recuperació de les visites dels familiars als centres per garantir que es pugui produir de nou l'acompanyament de fills i nets en la fase tres del desconfinament "conjurant que els familiars no se sentin malament i que les residències tinguin garanties de seguretat". "Aquells que s’avancen amb les dates potser són més alegres en les coses que la gent vol sentir, però s’estan deixant enrere moltes coses", ha advertit Vergés.

En un altre àmbit, Budó també ha anunciat la creació d'un grup de treball amb tots els ajuntaments de Catalunya, vinculada amb la comissió de recuperació econòmica ja engegada pel Govern, per estudiar amb "el món local" la sortida de la crisi. També s'ha aprovat un document conjunt de treball que es basarà en dos eixos per coordinar les "singularitats de cada municipi" amb les restriccions sanitàries.