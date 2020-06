Salut suma 34 morts més per coronavirus al còmput total de Catalunya i la xifra s'enfila fins a les 12.323

El nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dimarts en 34 i la xifra total arriba a 12.323 defuncions registrades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia amb covid-19 o com a sospitoses. D’aquestes defuncions, 6.740 han sigut en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.084 en una residència i 783 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per falta d’informació.

Com passa des de fa uns dies, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara. Aquest dimarts Salut ha notificat 34 morts noves vinculades amb el coronavirus, però cap corresponent a les últimes 24 hores, sinó que, per data de defunció, correspondrien a dies anteriors. Fonts de la conselleria recorden que hi pot haver retards en les notificacions i que hi podria haver víctimes atribuïbles a les últimes 24 hores que encara no els han notificat.

Pel que fa als contagis per coronavirus a Catalunya, la xifra s'enfila fins als 67.233 casos positius, una dada que només suposa un increment de 150 casos en el còmput total, si bé tan sols s'han registrat 53 positius en les últimes 24 hores. La variació entre l'increment total (+150 casos) i que només 53 corresponguin a les últimes 24 hores s'explica perquè el departament de Salut també aporta una retrospectiva dels casos que, malgrat que poden ser notificats recentment atès que es fan més proves, testos i estudis, poden correspondre a contagis de ja fa dies, i per això els distribueixen al llarg de la sèrie en el dia que pertocaria a aquests contagis.

Dins de la xifra total de 67.233 contagiats confirmats, 62.014 s'han pogut acreditar mitjançant una PCR positiva o han sigut confirmats epidemiològicament (que vol dir que malgrat no passar una PCR sí que tenen un diagnòstic compatible amb el covid-19, se'ls ha fet una radiografia i s'ha acreditat que han estat en contacte amb un altre positiu). Els detectats per aquests mètodes són els que es poden distribuir majoritàriament al llarg de la sèrie per dies. Salut, però, també segueix detectant casos mitjançant testos d'anticossos o proves Elisa (assaig d'immunoabsorció lligat a enzims), que acrediten que s'ha passat la malaltia però en què és difícil ubicar quan va ser el contagi, sobretot en els casos asimptomàtics.

Sis pacients menys a les UCI

Pel que fa a les persones ingressades a l'UCI, actualment n'hi ha 149, sis menys que ahir. Des de l'inici de la pandèmia han passat per la unitat de cures intensives dels hospitals catalans 4.069 persones, i s’han comptabilitzat un total de 38.256 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19. En les últimes 24 hores s'han registrat 64 persones recuperades.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.987 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus. A més, 1.940 professionals de les residències estan aïllats per sospita o per confirmació de ser positius per coronavirus.