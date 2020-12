L’experiment en forma de concert

La Sala Apolo de Barcelona reobre portes aquest dissabte i hi deixarà entrar mig miler de persones, la meitat de l'aforament previst per un canvi d'última hora. La condició per accedir a alguna de les tres sales que es podran ocupar no serà que hagin adquirit l'entrada, com sempre, sinó que no tinguin un diagnòstic confirmat per SARS-CoV-2 en el marc de les dues setmanes prèvies a l'esdeveniment o que no formin part del que es considera situació de risc pel covid-19, com problemes circulatoris, respiratoris o contactes propers positius. Qui ha imposat el criteri ha estat la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. El motiu és validar l'ús del test d'antígens en un espai tancat i afluència massiva de públic. Els resultats d'aquest peculiar experiment seran d'utilitat per al gruix del sector cultural, molt castigat per la pandèmia, i també per a tots aquells esdeveniments que apleguin molta gent.

Els organitzadors, que compten amb la col·laboració de Primavera Sound, insisteixen que no es tracta d'un acte cultural "amb mascareta" sinó d'un "assaig clínic en forma de concert". Els participants rebran abans d'entrar al recinte una protecció mínima en forma de mascareta –tothom la mateixa–, gel hidroalcohòlic i el més important, un test d'antígens i una PCR complementària.

Triple estratègia

Tot plegat seguint un protocol que haurà de permetre vuit dies després comprovar si el test d'antígens és prou "efectiu" per detectar possibles infeccions durant un acte d'aquestes característiques. Evidentment, als que hagin donat positiu a la prova abans d'entrar se'ls notificarà perquè prenguin les mesures oportunes.

L'infectòleg Oriol Mitjà, que va defensar fa setmanes aquesta mena d'experiments però que no hi participa de manera activa, considera que no es tracta de verificar la fiabilitat del test, que "ja està prou contrastada" sinó de "demostrar que una estratègia amb mascareta, higiene de mans i tests és suficient per poder obrir espectacles". Les dades indiquen, segons Mitjà, que el 90% dels falsos negatius no són contagiosos. L'experiment estarà coordinat per Boris Revollo i Bonaventura Clotet, tots de l'Hospital Germans Trias.