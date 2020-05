Sanitat informa de 39 morts per coronavirus a Espanya l'última setmana, tot i que el total només augmenta en 1

El ministeri de Sanitat ha notificat 39 defuncions en els últims 7 dies, però en el còmput total només n'ha sumat una més que ahir i, per tant, la xifra passa a ser de 27.118. Sanitat continua fent canvis en l'informe de dades i aquest dimecres només ha sumat les víctimes mortals que els han notificat amb data de defunció de les últimes 24 hores. En aquest cas ha estat una defunció de Canàries. El ministeri també indica en el seu informe que el total de víctimes mortals passarà a actualitzar-lo de forma setmanal.

Segons l'informe d'avui, a tot l'Estat hi ha un total de 236.259 persones que han donat positiu per coronavirus des que ha començat la pandèmia, 231 de les quals hi han fet en les últimes 24 hores. Una xifra lleugerament superior a la d'aquest dimarts (194) i dels quals, 93 provenen de Catalunya. La Generalitat avui ja ha notificat les dades de Barcelona (ahir no les va enviar) i, tot i això, la xifra total ha baixat respecte ahir (115). A tot l'Estat, en els últims 7 dies s'han notificat 3.007 contagis, dels quals 199 havien iniciat símptomes durant l'última setmana.