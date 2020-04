¿T'has sentit deprimit, sense esperança o enfadat durant la pandèmia? Salut llança una apli sobre salut mental

En termes de salut, la pandèmia del coronavirus té dues derivades: la pròpia patologia del covid-19 i també l'impacte que el virus, la mort i el confinament en general tenen en la salut mental de la població. Per donar suport emocional i psicològic a la ciutadania, el departament de Salut ha creat una nova aplicació web ( gestioemocional.cat) que, a través d'un test, permet conèixer l'estat emocional dels usuaris i oferir recursos per gestionar aquestes emocions. Si cal i és necessari, la mateixa aplicació posarà en contacte el pacient amb professionals de salut mental.

El test consta de nou preguntes, que s'han de respondre segons la freqüència (cap dia, gairebé cada dia...). Entre altres qüestions, es pregunta si s'ha tingut interès o plaer per fer coses, o per estats d'ànim com "decaigut", "nerviós", "ansiós", "intranquil" o "alterat", així com si s'ha tingut "por, com si anés a succeir alguna cosa terrible". En funció de les respostes pot aparèixer des del missatge "La teva salut emocional és bona" fins a "Sembla que no estàs bé psicològicament, et recomanem rebre ajuda professional".

"És normal i és habitual passar per diferents estats d'ànims, com la por, l'angoixa, la tristor o molta preocupació", ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. L'important és detectar-los, saber-ne el grau i anticipar-se a futurs problemes de salut mental. Així, l'eina és una mena de cribatge: per als casos més lleus es donaran fins a 15 recursos diferents per tal de fer un control de la simptomatologia, com un recull de cites inspiradores, consells per dormir bé o exercicis per relaxar-se; mentre que quan s'identifiquin casos més aguts perquè els símptomes són més intensos o més freqüents, el pacient serà atès individualment i per telèfon per un psicòleg. En aquest cas, apareix un missatge que insta el pacient a deixar les seves dades de contacte perquè un professional de salut mental pugui contactar-hi.

Per garantir-ho, es posaran a treballar un centenar de professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques amb un horari d'atenció de 8 h a 20 h, segons ha explicat el cap d'atenció psicològica del SEM, Andrés Cuartero. "Arriba un moment que la resistència comença a flaquejar", ha explicat, i ha dit que es prioritzaran les persones que han patit una pèrdua pel coronavirus, que tenen un familiar a l'UCI, que conviuen amb un positiu per covid-19 o que tenen trastorns mentals.

Joventut activa un consultori psicològic en línia per abordar els dubtes i preocupacions pel confinament

El de Salut no és el primer recurs online per donar suport emocional a la població en plena pandèmia. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la direcció general de Joventut (DGJ), ha obert un consultori psicològic en línia específic sobre les preocupacions i dubtes derivats del confinament per la pandèmia de coronavirus. Aquest recurs estarà adreçat a tota la joventut catalana, i en especial als nois i noies adolescents.