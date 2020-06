Barcelona instal·la 18 videosensors a les platges en una estrena amb amenaça de pluja

L'amenaça de pluja ha deixat les platges de Barcelona molt buides el dia que la ciutat, ja en la fase dos de desconfinament, estrena la temporada de bany i autoritza ja els ciutadans a estirar-se a la sorra i a practicar esport sense necessitat d'estar pendents de les franges horàries. Tècnics municipals han començat a instal·lar aquest matí els 18 videosensors que, juntament amb les càmeres de la Torre Mapfre, serviran per controlar el nivell d'ocupació de les platges. L'Ajuntament demana als veïns que consultin la web en què es publica aquesta informació abans de decidir-se per una platja o escollir l'horari en què hi aniran. S'ha establert, de fet, un codi de colors per orientar els ciutadans i encaminar-los cap a les platges que estan més buides. Les que queden més pròximes al centre de la ciutat, a més, tindran un tancament perimetral i diferents punts d'accés, que es podran tancar si se supera l'aforament. Quan hi hagi més d'un 80% de l'ocupació permesa, la platja tindrà un semàfor vermell. Aquest matí, però, totes tenien el símbol de l'ocupació baixa.

El regidor de Transició Energètica, Eloi Badia, que aquest matí ha visitat la zona per veure com s'instal·laven els sensors, ja va avisar que, de moment, es descarta fer servir sistemes de quadrícula per marcar els espais per a cada ciutadà, però que apostaven per fomentar un canvi d'hàbits i que no tothom es concentri a les mateixes hores i a les mateixes platges.

La capacitat de les platges en el postcovid serà de 25.000 o 38.000 persones, en funció de si la gent hi va de manera individual o en grup. El cap de projectes del desplegament de videosensors, Marc Pérez, ha explicat aquest matí que els aparells donen una "eina" als ciutadans per saber l'estat de les platges abans de sortir de casa i que ells puguin decidir on van. Els videosensors agafen un fotograma cada cinc minuts i, un cop processada la imatge, es calcula l'aforament i s'envia la informació al servei de control. Se n'estan posant 18. A les platges de Ciutat Vella s'han aprofitat el bàculs de la llum i a les de Llevant s'han localitzat diferents punts on ubicar-los. La situació meteorològica no permetrà, però, que avui ja siguin tots al seu lloc.

La directora de Barcelona Cicle de l'Aigua, Crsitina Vila, al seu torn, ha explicat que s'ha descartat quadricular les platges perquè cada vespre es fa un garbellat de la sorra per contribuir a la desinfecció i que s'ha preferit apel·lar a la consciència de cada persona. El sistema de tanques també s'ha començat a col·locar avui a la platja del Somorrostro i s'espera que estigui desplegat al conjunt de les platges de Ciutat Vella a finals de la setmana que ve. Hi haurà un accés cada 150 metres i hi haurà dos o tres informadors a cada platja. S'ha establert un protocol amb Guàrdia Urbana i Protecció Civil per si se supera l'aforament en una platja es prenguin les mesures per enviar la gent a d'altres punts o arribar a tancar els accessos.