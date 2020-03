Vergés alerta que hi ha molts joves entre els 300 malalts greus de coronavirus

Toc d'alerta del departament de Salut. La consellera, Alba Vergés, ha advertit que hi ha més de 300 malalts amb coronavirus en estat greu, entre els quals "molts joves". "El coronavirus no només afecta les persones vulnerables o gent gran, també hi ha moltes persones joves en estat greu", ha alertat en roda de premsa la consellera, sense donar dades del nombre d'afectats menors d'edat. Vergés també ha destacat, però, que les últimes hores s'han donat 33 altes i, en total, hi ha més de 180 pacients de Covid-19 que han rebut l'alta hospitalària des del principi de l'arribada del virus a Catalunya.

Preguntada per si el departament preveu instal·lar hospitals de campanya per fer front a l'augment de contagis previstos per als pròxims dies, Vergés ha afirmat que ho preveuen "absolutament tot per augmentar la capacitat del sistema sanitari". La consellera ha recordat que cada centre hospitalari segueix el seu pla de contingència i que, actualment, s'estan adaptant altres espais i unitats per atendre els malalts crítics o semicrítics de Covid-19. Però que, en previsió que augmentin els casos greus, faran tot el possible per "garantir una atenció de qualitat".

Vergés ha insistit que la millor manera d'aturar la propagació del virus és amb el confinament total, i, en aquest sentit, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha afegit que ho tornaran a demanar al govern de Pedro Sánchez durant la reunió que mantindran aquest diumenge amb la resta de presidents autonòmics.

Pel que fa a les mesures per evitar la propagació del virus, Budó ha explicat que el Govern també ha donat l'ordre de tancar tots els establiments turístics: hotels, càmpings i allotjaments rurals, fins, com a mínim, el 27 de març, però "es podria allargar" el termini, ha admès la portaveu.

Més de 2.800 multes per saltar-se el confinament

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha informat, al seu torn, que fruit de la intensificació dels controls policials en les últimes 24 hores s'han posat més de 2.800 multes a persones que s'havien saltat el confinament. El decret d'alarma només permet sortir de casa per anar a comprar aliments de primera necessitat, per treballar o per atendre persones dependents, però els agents han interceptat ciutadans que no complien cap de les premisses permeses.

En total, en les últimes 24 hores, els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb les policies locals i guàrdies urbanes, han identificat més de 12.200 persones i més de 12.700 vehicles. Buch també ha deixat clar que 200 efectius del cos continuaran fent controls policials al llarg del cap de setmana per evitar que les persones surtin de casa i vagin a les segones residències.

Finalment, el conseller ha reiterat que no es pot trucar al telèfon d'emergències 112 per fer consultes sobre el coronavirus. Ha apuntat que s'han reduït les trucades en comparació a dies enrere, però que "gairebé 4 de cada 10 trucades són per fer consultes". "El telèfon 112 és només per a emergències", ha insistit.