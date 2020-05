Casals i colònies d'estiu "diferents": grups de 10 infants, que jugaran, menjaran i dormiran a 2 metres de distància

"Les activitats de lleure seran possibles aquest estiu si es fan d'una forma diferent". Així ho ha avisat la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, després que la Generalitat hagi començat a fixar les condicions i els requisits per organitzar els casals d'estiu, les colònies i les acampades aquestes vacances d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 18 anys. El Govern creu que aquest any és més important que mai fer aquestes activitats després de més de tres mesos tancats a casa. Ara bé, es faran sempre que es decreti la fase 3 del desconfinament – ara hi ha zones de Catalunya a la fase 0 i zones a la fase 1– i es respectin les mesures de seguretat, que obligaran a replantejar el model de lleure que hi havia fins ara.

Si bé el Govern mantindrà les ràtios actuals de monitors –un monitor per cada 10 nens o adolescents–, els grups d'infants seran "grups de convivència" fixos, sense creuar-se amb altres grups. "No hi haurà interacció amb altres grups", ha confirmat Oliva. Les empreses del lleure temien que la Generalitat reduís la ràtio d'infants per monitor i els obligués a contractar més professionals.

Però tot i que no hi haurà aquesta "obligació", els monitors hauran de garantir en tot moment que els infants mantinguin "sempre dos metres de distància entre ells", tant en les activitats com a l'hora de menjar o dormir, si van de colònies o d'acampada. "Caldran tendes de campanya més grans, o individuals, o fer bivac", ha dit Oliva, que ha assegurat que mantenir la distància física "és un element complex però no és impossible".

Els monitors i monitores també hauran d'estar atents a les mesures de seguretat i higiene. Es controlarà la temperatura a l'arribada i durant l'estada, caldrà rentar-se les mans abans i després de cada activitat, dur mascaretes si hi ha risc de distàncies menors de 2 metres i desinfectar cada dia els espais i els materials de joc.

Més beques als més vulnerables (però sense concrecions)

El Govern deixa clar que les mesures no han de suposar necessàriament un augment de la contractació de monitors, però veus del sector ja alerten que tot plegat serà impossible de complir si no hi ha més ulls pendents dels infants. I més tenint en compte que es vol garantir l'accés a com més infants millor, ja que tots farà més de tres mesos que no van a l'escola. Per això es vol ampliar el pressupost per a les beques, per garantir que tots els infants, i especialment els que estan en situacions vulnerables o han patit de manera directa l'impacte del coronavirus, puguin tenir accés a les activitats de lleure aquest estiu. Ara mateix el pressupost per beques previst al pressupost del 2020 és d'1.050.000 euros i el Govern treballa per ampliar-lo, tot i que no han concretat en quina quantitat. La setmana passada, el sector del lleure educatiu va demanar un fons de 78 milions d'euros per poder abaixar el preu de les activitats d'estiu.

La Generalitat, doncs, preveu que es puguin fer tota mena d'activitats a l'estiu: casals i esplais a les escoles, colònies, rutes i camps de treball o estades esportives, i que es podran fer en les instal·lacions on ja es feien fins ara. Tot i això, caldrà adaptar la normativa a la nova situació i també a cada territori, cosa que es farà a través d'una taula de governança amb la participació de la Generalitat i representants del sector del lleure. Aquestes activitats, a més, incorporaran aquest any un element "diferent": "Les enriquirem amb continguts per comprendre i canalitzar la situació que estem vivint, amb acompanyament emocional, treball de dol i també aspectes d'higiene", ha verbalitzat Oliva.