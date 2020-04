Els treballadors de l'Hospital del Mar denuncien que el centre no els paga totes les hores de més que estan fent

Els treballadors de l'Hospital del Mar han fet arribar una queixa a la direcció i l'òrgan rector del centre –que depèn un 60% de la Generalitat i un 40% de l'Ajuntament de Barcelona– perquè es paguin les hores de més que estan fent els professionals per donar resposta a la crisi del covid-19 i que, de moment, segons el comitè d'empresa, no es volen pagar. Els treballadors han fet arribar una triple reivindicació per intentar que la plantilla de l'Hospital del Mar percebi el que els "pertoca", tot i que fonts de la direcció asseguren que les reivindicacions "no s'ajusten al que fixa el conveni col·lectiu" i que els treballadors reclamen un "esforç extraordinari que ja s'està fent seguint el que permet el marc legal".

Quan va iniciar-se la crisi pel covid-19, l'hospital va passar a organitzar-se de manera diferent, i els torns dels treballadors van canviar, passant de 7,25 hores al torn de dia i 10,25 al de nit, a 12,25 hores per a tots dos. Això genera moltes més hores mensuals, 32,85 (dia) i 49,48 (nit), però el comitè d'empresa denuncia que el centre només en reconeix 17 i 30 respectivament. En aquest punt, els responsables laborals sí que admeten l'únic bon gest de l'empresa en aquest sentit, i és que paga l'hora extra "una mica" per sobre del que fixa el conveni.

El segon punt que hi ha sobre la taula és el complement que haurien de percebre els treballadors pel fet que hi hagi hagut aquesta prolongació horària, que representa uns 154 euros mensuals. Una retribució que, en el cas d'infermeria, segons el comitè d'empresa, no es pagaria perquè és incompatible amb un plus per perillositat que ja perceben les infermeres, i que durant la pandèmia pel coronavirus es paga en la seva totalitat (210 euros) a tot el personal d'infermeria perquè el centre ha passat a ser pràcticament exclusiu per a covid-19. Es tracta d'un complement que es divideix en sis categories, que ara s'ha unificat, i es paga en el seu barem més alt (210 euros), el que ja cobraven unitats de crítics o UCIs abans de la crisi i que, per tant, ara no han vist millorada la seva retribució en aquest sentit. Tampoc els metges tenen dret a aquest complement per la prolongació horària.

Finalment, el tercer apartat que es reivindica és que l'empresa no reconeix l'ampliació horària en els festius. El plus de dissabtes, diumenges i festius, diuen, hauria de retribuir-se tenint en compte les 12,25 hores i no les 7,25 o 10,25 com pretén fer l'empresa. A més, si algun treballador vol recuperar el festiu més endavant, s'ha de tenir en compte que no equival a un dia normal, sinó que hi ha unes hores de més que s'han de comptabilitzar.

La resposta de l'hospital

"Ens trobem en una etapa en què els treballadors de l'hospital ens estem enfrontant a una pressió assistencial molt elevada i considerem que en cap cas les nostres condicions salarials s'han de veure perjudicades", diu el text remès a la direcció i la gerència de l'hospital. "No estem sol·licitant una retribució extra", remarquen els professionals, sinó que "reclamem el que ens correspon". El centre considera que ja s'estan aplicant millores perquè els professionals no "perdin poder adquisitiu", fent menció als 210 euros en concepte de perillositat o les guàrdies per localització que ara es paguen als metges per compensar que han deixat de fer guàrdies i fan jornades de 12 hores. Una altra millora, segons fonts hospitalàries, són els 33,88 euros que ara es paguen al personal que no és infermeria ni metges en concepte de perillositat. "Som el primer centre que aplica compensacions econòmiques", asseguren.

En canvi, el president del comitè, Xavi Tarragón, considera que "no hi ha manera" que l'empresa reculli les "demandes". De fet, en la carta, els treballadors manifesten la seva "indignació, malestar i ràbia" per la situació que es viu. Tot i això, la direcció manté que té el tema sobre la taula i que en continuarà parlant, això sí, d'acord amb el que fixa el conveni col·lectiu.