Albiol sobre la detenció de l'alcalde de Badalona: "Qui coneix de prop aquesta persona sap que tenia problemes"

La detenció aquest dimarts a la nit de l'alcalde de Badalona, Álex Pastor, per part dels Mossos d'Esquadra després d'haver-lo enxampat conduint per l'Eixample de Barcelona amb símptomes d'haver consumit alcohol ha provocat les reaccions dels partits de l'oposició.

"No m’agradaria donar la imatge de fer llenya de l’arbre caigut, però era un fet que era esperable. Com ha passat ha sigut molt heavy, però era esperable. Qui té coneixement pròxim d’aquesta persona sap que tenia problemes d’aquest tipus, que eren evidents. Té problemes de dependència, entre ells l’alcohol. Jo no tinc dades per certificar una afirmació d’aquest tipus, però de les persones que el tractaven de l’àmbit municipal és conegut per tothom que és una persona que tenia problemes de dependència", ha dit Xavier García Albiol, del PP, en una entrevista a El món a RAC1.

Esta información me ha llegado por varias fuentes. El alcalde de #Badalona ha sido detenido conduciendo borracho e intentando agredir a la policía. Si es así mañana como partido mas votado inicio conversaciones para presentar moción de censura https://t.co/Ixj9J1Cb1L vía @el_pais — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 21, 2020

Dolors Sabater, de Guanyem Badalona En Comú, ha dit al mateix programa que el que ha passat "és molt greu, ja que podria haver provocat alguna víctima". "Estem en plena crisi i Badalona necessita aquest canvi de timó", ha afegit. Sobre les declaracions de García Albiol respecte a l'estat de salut de l'alcalde Pastor, ha dit: "És veritat que quan hi va haver la baixa que va tenir l’alcalde en ple temporal Glòria, un fet sorprenent, hi va haver molts rumors i especulacions sobre la salut de l’alcalde, però el que tenim constatat és la seva incapacitat per liderar el govern municipal. El PSC coneixia els detalls de la situació. Amb converses en privat tothom sabia que no estava en condicions de liderar la ciutat i de tirar endavant aquesta alcaldia". Això sí, Sabater ha dit que el que se sap sobre l'estat de salut de l'alcalde són "especulacions", ja que no té "coneixement explícit".

"No només és un fet gravíssim, pel fet que s’ha saltat el confinament i hauria de donar exemple, també perquè és una temeritat", ha conclòs Sabater.

Pel bé de la ciutat és hora d'un govern de concentració. Recuperem la proposta que ja vam fer: govern de concentració i nou lideratge. I estic totalment disposada a liderar un nou govern #Badalona — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) April 21, 2020

"Cal un canvi de timó"

"Ara el que toca és mirar endavant i veure que a Badalona tenim una triple crisi: la del coronavirus; la de la gestió a la ciutat del govern municipal, que a principis d’aquest any encarregava una enquesta en què per primer cop en la història els veïns suspenien el govern municipal; i ara els fets que han passat aquesta nit. Tinc 300 missatges que diuen que hi ha una crisi d’imatge a Badalona que cal remuntar", ha afegit García Albiol, que va ser alcalde de la ciutat entre els anys 2011 i 2015. "Si ell no abandona voluntàriament l’alcaldia es pot fer una moció de censura, que en aquest cas s’ha de presentar amb la majoria absoluta dels regidors. Jo en tinc 11 i en fan falta 14. Però si al final Álex Pastor fa cas al que li ha demanat el Partit Socialista, automàticament s’obre un termini al final del qual es convoca un ple i es vota el candidat per ser alcalde, que ho ha de ser amb majoria absoluta", ha comentat el regidor del PP. "No vull generar impressions que no siguin les correctes. En aquest moment el més raonable hauria de ser que no es governi en contra de la voluntat dels veïns. Espero que en la resta de partits imperi el sentit comú i ens posem tots a treballar. Hem d’anar tots a l'una, amb un govern com més ampli millor, liderat per qui va guanyar les eleccions, que en aquest cas vaig ser jo", ha apuntat.

Sabater, per la seva banda, ha indicat que al febrer el seu partit ja va posar sobre la taula "la necessitat de fer un canvi de lideratge", però ha dit que llavors "el PSC no va voler avenir-se". "La ciutat necessita un govern que funcioni i que prengui decisions. Qui va gestionar l’època posterior a la crisi del 2007-2008 va ser el PP i va deixar un ajuntament devastat a nivell econòmic, amb retallades en programes socials. Ara, amb el covid-19, estem en un estat d’emergència triple. Toca refer el govern", ha dit qui va ser l'alcaldessa de Badalona entre el 2015 i el 2018.