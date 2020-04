La Maria, botiguera de la Cooperativa Santa Rosalia, al barri de les Planes de Sant Cugat, ja feia un cert temps que li havia agafat por al Thiago, el jove de 35 anys detingut aquest dilluns a la matinada a la caravana on vivia, a uns 50 metres de l'establiment, i a on havia tornat després dels assassinats a l'Eixample de Barcelona pels quals se l'investiga. I això que, malgrat que parlava sol i "no estava bé del cap", sempre reaccionava amb educació. "Si li deia que deixés d'ensumar per aquí o per allà, em feia cas i ho feia molt educadament", explica la Maria. Però fa unes setmanes això va canviar. "Va entrar amb una destral a la motxilla, es veia el mànec, i vaig trucar als Mossos. Em van dir que era per tallar uns ossos i que no em preocupés i no li van treure". Em va indignar quedar com una paranoica", afegeix, i el Félix, client de 46 anys, remata: "Potser no n'hi havia tanta, de paranoia". La seva filla, la Rita, d'11 anys, llança una pregunta que ara té fàcil resposta: "¿O sigui que hem estat convivint amb un assassí en sèrie?" La botiguera explica que només comprava cerveses i que ella un dia li va regalar una miqueta de pernil. Els veïns es pregunten què menjava i com ho aconseguia.

Qui més qui menys, els clients que fan cua a la porta de la botiga (només dues persones poden entrar a la vegada per mantenir la distància sanitària) el coneixien de vista, al Thiago. "Va entrar a robar a un pis i a un altre veí li va robar una bicicleta. Fa poc li van fotre una bona pallissa, li van obrir el cap uns a qui havia robat i va acabar a l'hospital", explica el Jose, que el va veure ahir per últim cop, hores abans de cometre l'últim assassinat. "Amb tots els controls que hi ha, ¿com ha pogut anar i tornar totes aquestes vegades?", es pregunta. "A casa meva va intentar entrar i després em va preguntar que si bordaven gaire els gossos, i jo li vaig dir que esclar que bordarien si s'intentava colar a casa meva", completa. Però no els consta que cap dels veïns robats haguessin posat alguna denúncia.

"De vegades em demanava si li podia portar tabac de casa i n'hi portava. Estava molt sol, de vegades s'asseia aquí i mirava cap a les muntanyes. A vegades sí que es trobava amb més gent. Jo pensava que venia drogues però no m'imaginava això", diu la Gina mentre passeja el gos a dos metres de la caravana precintada pels Mossos d'Esquadra. La caravana és un remolc antic de color beix i a prop té alguns trastos que aplegava com un palet, una escala de mà o un monopatí sense les rodes penjat a la part de darrere com a decoració.

"Deia que sentia veus"

De la solitud d'en Thiago en sap una mica més l'E., de 35 anys, que prefereix no donar el seu nom. Un amic en comú la va posar en contacte amb el Thiago el mes d'agost de l'any passat i ella el va deixar dormir uns dies al jardí de la gran casa que ocupa a uns 100 metres de la botiga i 150 de la caravana. Ell havia arribat fa poc, creu, del nord de Portugal i ho havia fet en auto-stop. "No el vaig deixar dormir dins de casa perquè em feia una mica de por per la meva filla petita, que viu amb mi. Ell parlava sol i deia que sentia veus dins seu, i li vaig acabar demanant que marxés. Ho va acceptar", relata. Això va ser cap al novembre i la caravana va aparèixer pel barri fa cosa de dos mesos i mig. Entremig, pel que explica un veí, devia passar per altres cases. "Allà on va intentar viure el van fer fora", diu. "Tenia pinta de hippie", resumeix un altre.

Però l'E., que viu amb la seva filla petita a la casa, no només va tenir por, sinó que també es va preocupar per ell. "Li vaig dir a l'amic en comú que intentés parlar amb la seva família, que vivia al nord de Portugal, d'on ell havia vingut, perquè se li veia que podia ser esquizofrènic, necessitava un tractament psiquiàtric. Però el mateix amic en comú, que el coneixia del Brasil d'abans que cap dels dos visqués a Barcelona, se n'havia allunyat darrerament perquè veia que no estava estable mentalment", narra l'E., que explica que el presumpte assassí els deia "que no volia tornar perquè li feia por que el seu cunyat l'internés en un psiquiàtric". "Estic en xoc, estava desequilibrat però no me l'imaginava agressiu d'aquesta manera", completa l'E, que havia parlat amb ell per última vegada el 14 de març.

Elevat per sobre del verd de Collserola, el barri de les Planes té un peu a Barcelona i l'altre a Sant Cugat, on ha estat detingut el jove. És un barri tranquil i alguns dels veïns mostren incomoditat amb el fet que hi hagi diverses cases ocupades a l'entorn. D'altres, no hi veuen problema i el Félix, client de la botiga, es qüestiona: "Com és possible que hi hagués una caravana allà aparcada durant mesos i no vingués cap policia ni tan sols a preguntar?"