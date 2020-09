El govern espanyol dialogarà amb el Govern sobre la llei de regulació del lloguer abans de portar-la al TC

El govern espanyol analitzarà a partir d’aquest dijous l’articulat de la llei de regulació del lloguer que es va aprovar dimecres al Parlament de Catalunya “per veure si hi ha col·lisions amb la Constitució”, i si ho considera així obrirà un “diàleg” amb la Generalitat a través del ministeri de Política Territorial per provar de reconduir el text abans de portar-lo al Tribunal Constitucional (TC). Així ho han apuntat a l’ACN fonts del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que dirigeix José Luís Ábalos, que recorden que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries considera inconstitucional bona part de la llei.

Les mateixes fonts asseguren que en cas que la Generalitat i l’executiu espanyol no assoleixin un acord en aquest procés de diàleg, el govern de Sánchez “no tindrà més remei” que presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional perquè sigui aquest organisme qui limiti els aspectes inconstitucionals. No aclareixen encara si en aquest hipotètic recurs l’executiu demanaria l’aplicació de l’article 161.2 de la Constitució, que permet suspendre cautelarment qualsevol normativa autonòmica recorreguda pel govern espanyol.

Qui ja ha anunciat que presentarà un recurs és el PP a Catalunya. En el seu cas l’admissió a tràmit pels magistrats no suposa la suspensió automàtica, tot i que el Tribunal sí que pot acceptar establir mesures cautelars que el poden portar a la suspensió mentre no resolen el fons de la qüestió. La llei es va aprovar aquest dimecres amb els vots a favor de JxCat, ERC, els comuns i la CUP i els contraris de Cs, el PSC, PDECat, el PP i Demòcrates. De fet, al llarg del debat previ a l'aprovació Cs, el PSC i el PP van advertir els grups promotors que la llei no té recorregut perquè el Parlament no té competències per legislar en la regulació dels lloguers. Cs i el PSC van acusar JxCat, ERC, els comuns i la CUP de buscar confrontació amb l'Estat i rèdits electorals. Per la seva banda, el PP ja va anunciar que "en breu" recorrerà la norma davant el Tribunal Constitucional (TC).