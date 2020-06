El Govern demana evitar les revetlles massives per Sant Joan i no anar a la platja

Després que aquesta mitjanit Catalunya hagi deixat la fase 3 de la desescalada i l'estat d'alarma per entrar a la nova normalitat, el departament d'Interior ha fet unes recomanacions per a la revetlla de Sant Joan. En aquesta nova fase, també anomenada de represa, es poden fer totes les activitats sense que cap estigui prohibida, sempre que es compleixin les condicions, com els aforaments limitats i l’ús de la mascareta segons la distància. És per això que el Govern ha demanat, de nou, evitar les revetlles massives per Sant Joan i no anar a la platja. Protecció Civil ha recomanat als ajuntaments que aquella nit tanquin les platges i que a l’hora de donar permisos garanteixin que les activitats organitzades no es converteixin en aglomeracions. La petició és fer celebracions "reduïdes" amb la família o els amics habituals.