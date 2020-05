Alba Vergés: "No esperarem 15 dies per proposar Barcelona per a la fase 1"

A poques hores de saber si les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran entraran aquest dilluns, 11 de maig, en la primera fase de desconfinament, la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha mostrat confiada en l'aprovació del ministeri de Sanitat. "No es pot donar mai per fet res, però sincerament penso que sí [que donarà llum verda al pla] per les converses que he pogut tenir amb el ministre Illa", ha assegurat en una entrevista amb Antoni Bassas.

La titular de Salut, que els últims dos mesos ha agafat protagonisme com a portaveu governamental a causa de la pandèmia del covid-19, ha admès que hi ha queixes sobre la distribució territorial de les regions, especialment d'aquells nuclis amb menys densitat poblacional i una taxa de contagis baixa. Alguns municipis reclamen un desconfinament per comarques o per agrupacions de municipis que, sanitàriament, ja funcionen com a ens únic –les anomenades àrees bàsiques de salut (ABS)–, i Vergés no ha descartat que això es pugui donar en casos específics, com els "pobles menuts" on quasi és impossible que es donin aglomeracions, i si és "molt molt necessari". Ha posat d'exemple la zona del Solsonès, que ha definit com a "illa sense casos".

"Les dades sanitàries van bé, però continuem en una epidèmia, hi ha transmissió i hem de vigilar perquè podem córrer el risc que la població es relaxi", ha advertit. La idea general és que les tres regions que passin dilluns a la fase 1 s'hi estiguin almenys dues setmanes, però Vergés ha matisat que això no vol dir que el Govern "hagi d'esperar 15 dies" per proposar que les altres també ho facin. "N'hem parlat molt amb el ministeri perquè no sigui així", ha assegurat. De fet, els plans del departament de Salut per a Barcelona ciutat, que és l'única zona classificada amb un risc alt-moderat de rebrot, continuen sent els mateixos. "Mantenim la idea que no esperarem 15 dies per proposar Barcelona per a la fase 1", ha dit.

La consellera ha defensat que les nou àrees sanitàries tenen un sentit territorial, sanitari i socioeconòmic. "Si veiem que en alguns llocs s'ha de fer esperar sense sentit, farem la proposta corresponent. Tot és qüestió de dies", ha afegit. En aquest sentit, ha demanat "comprensió i paciència" i ha dit que la presa de decisions és complicada, també per l'origen de les directrius. "Si la decisió i la manera de treballar fos només nostra, segurament ho hauríem plantejat tot de manera diferent, però tots plegats ens hi estem adequant". A més, ha recordat que una de les grans tasques del pla de desconfinament català és la comunicació de risc i, per tant, fer entendre a la població la necessitat que s'esforci "una mica més" i continuï garantint les distàncies de seguretat i extremi les mesures higièniques. "Ens serà més fàcil avançar i fer el desconfinament per fases", ha assenyalat.

La mobilitat és un factor important en el control de l'epidèmia, segons la consellera, que ha afegit: "Poder evitar el màxim de gent movent-se que vol dir descontrol per poder tallar cadenes de transmissió. És una qüestió de dies i no ens ve de dos més". Vergés ha subratllat la prudència amb què s'ha realitzat la proposta, adduint que està basada en criteris tècnics i epidemiològics respecte al comportament del virus al país, i ha demanat a l'Estat que no es limiti a donar el permís i que inclogui el Govern en la presa de les decisions. "Oi que diuen que volen cogovernança i codecisió? Doncs això s'ha de poder veure", ha afirmat. Si no es fa així, ha dit, "s'equivoquen".

Sobre les pressions econòmiques que pot rebre la seva conselleria després de tantes setmanes amb molts negocis tancats, dificultats per treballar o per obtenir ingressos, Vergés demana un últim esforç. "Tot anirà arribant, no volem perjudicar a ningú des de Salut i estem treballant perquè tothom pugui recuperar la vida el més aviat possible. Aquestes decisions no són només meves", ha explicat. La consellera ha remarcat que la presa de decisions depèn del Procicat, i ha insinuat que cada departament dona la seva "opinió". Segons ha dit, no és tant que ella proposi una cosa, la consellera d'Economia, Àngels Chacón, una altra i sigui el president Torra qui decideixi: "Tothom té les seves armes d'arguments i és en l'àmbit del Procicat que es prenen les decisions".

Molèstia pel diagnòstic entre futbolistes

Recentment, el Consell Assessor de Salut va donar un suspens a la gestió de les residències, un aprovat a la gestió general, i un notable alt a la gestió hospitalària. A més, deia que la diversitat de criteris havia generat confusió a la ciutadania, però també havia perjudicat l'estratègia pròpia del Govern. "Podem fer una retrospectiva del què ha passat aquestes setmanes, però crec és d'hora encara per fer-ho", ha volgut rebaixar Vergés, que poc abans havia admès que ella mateixa havia encarregat aquest document. La consellera creu que "l'explosió" de casos a les residències de gent gran són una qüestió especialment complexa, entre altres motius perquè va produir-se quan Salut encara "havia de triplicar capacitat d'UCI als hospitals": "Tot es va concentrar en tres setmanes i és normal hem de ser conscients que tot es concentri perquè estem en una pandèmia mundial. Ara ho estem gestionant millor".

Els experts retreuen que no fos possible identificar "qui era el Simón del Govern" i Vergés ha dit que sempre "ha tingut molt clar qui era el responsable i qui tenia la responsabilitat de dirigir i ser-ne la veu", en al·lusions al secretari de Salut Pública, Joan Guix. Respecte al nomenament de l'infectòleg Oriol Mitjà com a assessor del Govern, Vergés ha sigut molt diplomàtica. "Hem fet bo obtenir veus d'experts, que estan al sistema i les hem incorporat en els nostre grups de treball i que han pogut fer informes encarregats pel President. Això ho veig positiu", ha relativitzat.

En el que sí la incomoda és la realització de proves PCR a futbolistes per reprendre a finals de juny, i a porta tancada, el campionat de la Lliga. "Em molesta que la societat pugui veure que hi ha sectors privilegiats. Crec que això no és un bon missatge, i no ho dic pels futbolistes concretament o personalment, sinó per les organitzacions de la competició", ha denunciat. Vergés ha recordat que existeixen protocols establerts per decidir quan s'han de fer servir i que prioritzen molt bé a qui.

La consellera de Salut ha explicat que, quan fa dos mesos va haver d'anunciar el confinament de la Conca d'Òdena, on viu la seva família, "ningú estava preparat". "No ho haguéssim pensat mai, era molt colpidor", ha relatat, preguntada per no haver pogut contenir la seva emoció. "Ara he paït moltes coses, tinc més capacitat d'analitzar les dades, d'aguantar certes pressions escoltant tothom. Però posar-te a les esquenes tot això és molt bèstia", ha reconegut.