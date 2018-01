Les escoles de l’Opus contracten dones per primera vegada

A finals de novembre, la Inspecció de Treball va multar amb 50.000 euros l’escola de l’Opus Dei Viaró per discriminació masclista en la contractació de professorat i per vulnerar el dret de la dona a la igualtat en la promoció professional després d’una denúncia del sindicat CGT.

En ser escoles segregades, a tots els centres de l’Opus de noies només hi ha professores, i a les masculines només hi ha professors. Fins ara. Arran de la sanció (que encara no és ferma, però que es podria haver estès als altres centres), la majoria d’escoles de l’Opus de nois han començat a contractar professorat femení, segons ha pogut saber l’ARA. A Catalunya hi ha 16 escoles de l’Opus i totes estan concertades per la Generalitat. En total, reben una ajuda de 30 milions d’euros l’any.

La majoria (10) formen part de la Institució Familiar d’Educació (IFE) i, durant aquest mes de febrer, totes aquestes escoles tindran professorat masculí i femení. Segons fonts de l’IFE, “això implica que hi haurà homes i dones indistintament a les escoles amb percentatges de dedicació diversos, segons les necessitats”.

A més, hi haurà escoles de noies que compartiran el professorat amb la seva escola equivalent de nois. I vicecersa. “Per exemple, si una professora feia 10 hores de matemàtiques en una escola, ara en farà sis a la de noies i quatre a la de nois”, apunten les fonts.

El motiu pel qual totes les escoles han començat a contractar personal dels dos sexes és -entre d’altres- que no volen vulnerar la llei d’igualtat de gènere en matèria de contractació. Tot i que la llei és del 2015, totes les escoles han començat a fer canvis en la política de contractació arran de la sanció a la Viaró. Curiosament, qui no està fent canvis és la mateixa escola Viaró. El centre no està gestionat per l’IFE, sinó que és d’obra corporativa, és a dir, està directament vinculat amb l’Opus Dei. El col·legi ha presentat al·legacions a la denúncia i està a l’espera que es resolguin. “Encara no hem pres cap decisió perquè no sabem com s’han resolt les al·legacions”, apunten fonts de la Viaró, que asseguren que les famílies n’estan al corrent i que no han presentat cap queixa pel tema. Tal com apareixia a la seva mateixa web, l’escola de l’Opus, de Sant Cugat del Vallès, només contracta professors homes, excepte a educació infantil, on sí que hi ha dones. Tot i que hagin eliminat l’anunci de la web, l’escola admet obertament que només contracten professors homes.

En canvi, el centre diu que opta per contractar dones a l’etapa infantil per “motius vinculats amb la maternitat i perquè la proximitat dels nens és més gran amb la mare”. Tot i considerar que en aquest sistema “no hi ha discriminació”, defensen que si es conclou que estan discriminant revisaran la política de contractació. “Sempre complim la llei”, diuen. Al seu torn, d’acord amb el decret que regula els concerts, el departament d’Ensenyament ha obert una comissió de conciliació per estudiar el cas.

Centres que no canvien

L’ARA no ha aconseguit contactar amb l’escola Canigó de Barcelona (on acostumen a anar les noies de les famílies de la Viaró) per saber quina política de contractació segueixen actualment. Qui de moment tampoc té la intenció de fer canvis en la contractació -segons fonts del centre-és l’escola de noies la Pineda (l’Hospitalet de Llobregat). Com la Viaró, també és d’obra corporativa i esgrimeixen que encara no s’ha resolt que s’estigui incomplint la llei d’igualtat. Si fos així, també apostarien per complir la legalitat. En canvi, la seva escola homòloga de nois, la Xaloc (l’Hospitalet de Llobregat), sí que ha començat a incorporar dones professores. Concretament, una. Si bé en la formació professional sí que tenien contractades dones anteriorment, en les altres etapes només hi havia professors homes. Arran de la llei d’igualtat del 2015, quan van tenir baixes les van mirar de cobrir -assegura el director- amb anuncis públics. D’aquestes contractacions, però, cap va ser dona. La contractació de l’única professora del centre (fora de la FP) s’ha produït arran de la denúncia a la Viaró. “Hem tingut una baixa amb el curs ja començat i hem triat una dona”, explica el director del centre, Ramon Homs, que assegura que la sanció a la Viaró ha fet que accelerin en la discriminació positiva, però que ja estaven “a l’expectativa”. Al centre d’educació infantil Avantis no hi ha canvis perquè els nens i nenes estan barrejats.

El col·legi de nois Bell-lloc (Girona) també va incloure professores des del gener. “Teníem inquietud d’incorporar el sexe femení al professorat”, explica el cap d’estudis, Enric Vidal, que assegura que tenen clar que volen complir la normativa. De moment, hi ha professores a la primera etapa de primària i a batxillerat. “És un canvi molt positiu”, conclou.