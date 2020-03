El govern espanyol ajudarà econòmicament el sector del turisme pel coronavirus

El govern espanyol aprovarà aquest mateix dijous un paquet de mesures econòmiques per ajudar amb "moratòries i ajornaments d'impostos" els sectors més afectats per la crisi del coronavirus, com són el sector serveis i el del turisme, que estan perdent clients. Ho ha explicat aquest matí la ministra d'Afers Exteriors del govern espanyol, Arantxa González Laya, als Desayunos de TVE, on ha reclamat, però, que part d'aquesta resposta econòmica a la crisi vingui també de fons de la Unió Europea.

"Serà necessari donar més amplitud a la resposta europea" a la crisi del coronavirus, ha admès la ministra, que ha assenyalat: "Hi ha una necessitat de despesa en els sectors que pateixen un embat important del coronavirus, com el turisme, però no tota la resposta vindrà del govern espanyol, sinó que una part vindrà també de fons de la Unió Europea".

Així doncs, González confia que Brussel·les prengui noves "mesures financeres" aviat, tant en la reunió d'aquest mateix dijous del Banc Central Europeu (BCE) com en la reunió de ministres d'Economia prevista per a la setmana que ve. "Les respostes nacionals no serveixen, han de ser respostes coordinades a nivell europeu i a nivell global", ha insistit.

La ministra ha subratllat l'esforç del president Pedro Sánchez per buscar una resposta coordinada a escala europea davant de la crisi del coronavirus, i també ha insistit a demanar que la UE "ampliï la seva resposta financera i econòmica". De moment, la UE ha anunciat un paquet de mesures a través dels fons estructurals, "però cal veure encara quines mesures financeres pren" per tal de "recuperar la confiança en els mercats".

Sobre la declaració de pandèmia per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que va criticar la "inacció" dels governs davant la crisi, González ha defensat l'actuació del govern espanyol pel que fa a mesures de contenció de l'epidèmia, que s'estan prenent, ha dit, "amb proporcionalitat i coherència", adaptades a cada circumstància.

"Era important no disparar amb canons en el moment inicial", ha dit, i ha remarcat que caldrà anar modificant les mesures per "adaptar-se a cada moment concret" i fer-ho també de forma "coordinada amb les comunitats autònomes". "No és moment de baralles sinó de coordinació", ha dit, en al·lusió implícita a les queixes de la Comunitat de Madrid sobre la resposta del govern espanyol a la crisi.

Pel que fa a la prohibició d'entrar als Estats Units per als ciutadans espanyols, no ha valorat la mesura, i ha explicat que el veto no inclou "ni ajuda humanitària ni visites oficials", de manera que la pròxima visita dels reis al país es podria mantenir. Tot i així, ha advertit "que es valorarà si és necessari fer-la o si cal prioritzar altres coses".