Un estudi relaciona la prevalença del càncer amb un consum més alt de carn i alcohol

Consumir més carn i alcohol està directament relacionat amb una alta prevalença de càncer. Així ho constata un estudi liderat per científics del CSIC i del CREAF que ha analitzat les dades de mig centenar de països i d' investigacions locals que ja apuntaven en aquesta línia. L'estudi també confirma que una major ingesta de verdures i de peix es relaciona amb una menor prevalença de càncer i també amb una menor mortalitat.

Aquesta investigació global fa una anàlisi estadística detallada que creua dades mundials des del 1960 fins al 2010 d'institucions com la FAO, l'OMS, l'ONU, el Banc Mundial, l'OCDE, els departaments d'Agricultura i Salut dels EUA i l'Eurobaròmetre i que inclouen dades de països d'Europa, l'Àsia, Amèrica, Austràlia i l'Àfrica. L'estudi, dirigit per Josep Peñuelas i Jordi Sardans, científics del CSIC i del CREAF, surt publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

Les variables que s'estudien són concretament la incidència del càncer i la mortalitat per aquesta malaltia en relació al consum per càpita de calories, carn, peix, verdures, alcohol, fòsfor i nitrogen.

La inclusió del nitrogen (N) entre les variables s'explica perquè estudis recents relacionen el seu increment amb un risc més alt de patir algunes malalties i que les verdures excessivament fertilitzades amb nitrats poden acumular compostos nitrogenats tòxics.

Peñuelas ha explicat que alguns estudis han mostrat que la fertilització dels cultius des del 1961 a nivell global s'ha multiplicat per deu, "de manera que, en conseqüència, podem esperar un potencial impacte en la salut global". Els investigadors també han analitzat el fòsfor perquè és un element essencial en l'equilibri del metabolisme en relació amb el nitrogen. També han tingut en compte altres variables relacionades amb l'estil de vida que podrien distorsionar els resultats, com l'esperança de vida, els ingressos, l'edat o l'índex de desenvolupament de cada país.

Els resultats confirmen que la ingesta alta de carn està especialment relacionada amb tumors de còlon, pulmó, mama i pròstata. Igualment, una alta mortalitat per tots els tipus de càncer entre el 1960 i el 2010 s'associa a un alt consum per càpita de carn. L'única excepció a aquestes tendències està, segons Peñuelas, en el cas del càncer de coll uterí, "cosa que suggereix que les causes ambientals d'aquest tipus de càncer poden ser diferents".

Paral·lelament, l'estudi relaciona una ingesta més alta de verdures i peix amb una prevalença més baixa de càncer i una menor mortalitat. En el cas de l'alcohol, un alt consum per càpita es relaciona amb una alta incidència i mortalitat per tumors malignes, càncer de còlon, de pulmó i, en menor grau, de coll uterí. L'informe també puntualitza que en el cas dels països pobres la correlació entre alt consum de carn i d'alcohol no està relacionada tan directament amb una alta prevalença de càncer i mortalitat. En aquest cas, segons un model per al qual han comptat amb dades de 108 països, l'esperança de vida més alta es relaciona, al contrari que en els països rics, amb una ingesta d'aliment superior, independentment de si és d'origen animal, vegetal o aquàtic.