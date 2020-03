Sense controls massius pel fiasco de 640.000 tests ràpids

Fa just una setmana el govern espanyol anunciava a bombo i platerets l’arribada imminent de fins a 640.000 tests de detecció ràpida del Covid-19 que havien de permetre tenir una imatge més precisa de l’evolució de la pandèmia a través de controls massius de la població. Set dies després, i mentre el ministeri de Sanitat no para de repetir que estem a les portes del “pic” de contagi i d’una possible estabilització de la corba, el més calent és a l’aigüera. La primera remesa de tests ràpids ha resultat un gran fracàs: el primer lot de 8.000 proves -el govern espanyol inicialment va parlar de 9.000, però ahir Sanitat va rebaixar-ho a aquesta xifra- que es va posar en marxa dilluns en hospitals de la Comunitat de Madrid era defectuós perquè tenia una sensibilitat menor del que s’esperava.

Però els problemes no es van limitar aquí. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va haver d’acabar admetent aquest divendres que els defectes afectaven tot el lot anunciat: a més dels 8.000 repartits, 50.000 més que ja eren a Espanya i 582.000 que havien d’arribar de la Xina. És a dir, el total de 640.000 tests de detecció ràpida del coronavirus. El resultat és que no n’ha arribat cap a cap autonomia. A aquesta polèmica cal sumar-hi que Illa insisteix que l’empresa xinesa que ha fabricat els tests defectuosos els substituirà per un nou model. Però l’ambaixada xinesa a Espanya ja ha advertit que l’empresa dels tests, Bioeasy, no té llicència. Segons les explicacions de la Moncloa, van adquirir les proves a través d’un proveïdor espanyol.

Sigui com sigui, el fiasco en la compra de la primera remesa de tests ràpids fa molt més complicat aclarir la fotografia de la pandèmia a Espanya. A falta de tests ràpids, els hospitals s’han de continuar conformant amb els tests PCR fets al laboratori, que tarden hores a diagnosticar el coronavirus. Espanya només té capacitat per fer-ne entre 15.000 i 20.000 al dia, i un pacient no en té prou amb un.

Madrid altera el recompte

L’Organització Mundial de la Salut recomana fer el màxim de proves a la població, també a joves i asimptomàtics, per poder aïllar i aturar les cadenes de transmissió. El govern espanyol tenia la intenció de començar les proves amb els sanitaris de Madrid i continuar per les residències. La falta de proves fiables a la capital espanyola ha portat la sanitat madrilenya a canviar de criteri per fer els PCR, que es deixen de fer als pacients amb “quadres típics de coronavirus” -com la pneumònia als dos pulmons-. Això fa que aquests casos no s’incloguin en el registre de contagiats oficials, cosa que està comportant una alteració de l’estadística a nivell espanyol. El director del Centre d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va admetre ahir que no era la situació “ideal” i que confiava que arribés aviat un nou lot de tests ràpids. Illa va anunciar dimecres una compra massiva a la Xina de 5,5 milions de proves que haurien d’arribar “els pròxims dies”.